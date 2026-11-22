La reina Máxima de los Países Bajos recorrió junto a su mamá, María del Carmen Cerruti, Mafalda Inmersiva, la exposición del célebre personaje creado por Quino, que se presenta en el Centro Cultural Recoleta. Sin corona y “de civil”, madre e hija compraron sus entradas como cualquier visitante, dado que los organizadores de la expo no estaban al tanto de que ella asistiría.Quienes la reconocieron comentaron que Máxima transmitía un entusiasmo por la muestra y aseguró que le encantó. Y antes de retirarse, pasó por el shop y compró varios productos del universo Mafalda.

Fuera de esta visita a Mafalda Inmersiva, la presencia de la reina Máxima –hasta el cierre de esta edición–era privada. Sí es muy probable que pase parte del verano en Argentina como en ocasiones anteriores, porque tiene un compromiso personal al que ya comprometió su presencia.

Qué vio la reina. Esta visita se da a cuarenta y ocho horas que Mafalda Inmersiva fue declarada de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y se le destacó el valor cultural, artístico e innovador de la muestra y el significado de su estreno mundial en Buenos Aires –la ciudad donde nació Mafalda–, antes de su proyectada gira internacional. Mafalda Inmersiva es el resultado de tres años de desarrollo y del trabajo de más de trescientos profesionales de distintas disciplinas, con equipos de Argentina, España y Reino Unido. La experiencia propone un recorrido de aproximadamente una hora a través de catorce salas

distribuidas en 1.300 metros cuadrados, con videomapping, animaciones fieles al trazo original de Quino, proyecciones inmersivas, esculturas, pantallas interactivas y realidad virtual. Los herederos de Quino acompañaron de cerca todo el proceso creativo para garantizar el respeto por la identidad y la esencia de la obra original.

Argentinidad. “Mafalda es parte de nuestra identidad cultural, de nuestra manera de pensar, de cuestionar y de mirar el mundo”, explica Damián Kirzner, director y productor general de Mafalda Inmersiva, cada vez que le preguntan qué representa ese personaje después de sesenta años de existencia. “Cuando imaginamos esta experiencia, nuestro desafío fue encontrar una nueva forma de acercar su universo a distintas generaciones, respetando siempre la esencia de Quino. Porque la cultura también es preservar lo que nos identifica y encontrar nuevas maneras de mantenerlo vivo. Ademá, Buenos Aires, es la ciudad donde nació Mafalda y desde donde trascendió al mundo”.