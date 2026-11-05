Pierce Brosnan está ansioso por ver a Callum Turner, el marido de Dua Lipa, como el nuevo James Bond

La búsqueda del próximo James Bond sumó una nueva señal a favor de Callum Turner. Pierce Brosnan, uno de los actores que interpretó al agente secreto más famoso del cine , elogió públicamente al británico y destacó sus condiciones para asumir un papel que marcó su propia carrera durante siete años.

En una entrevista con Vanity Fair, publicada el 3 de noviembre de 2026, Brosnan se refirió a los intérpretes que aparecen en las versiones sobre el futuro de la franquicia . “Todos los hombres que están en la lista son actores que admiran”, señaló. Luego hizo una mención especial a Turner: “Callum Turner es alguien con quien trabajé y es muy fuerte”.

El actor irlandés también destacó que los candidatos tienen voz, físico, presencia en pantalla y proyección para desarrollar carreras duraderas. Aunque aclaró que ahora sigue el proceso como un espectador más, les deseó fuerza y coraje a quienes finalmente tendrán la responsabilidad de interpretar al personaje.

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"Reina y patria": los primeros pasos de Turner en el cine

Callum Turner - Reina y patria

Uno de sus primeros papeles importantes "Reina y Patria" (2014), dirigida por John Boorman. En el drama interpretó a Bill Rohan, un joven que realiza el servicio militar en la Inglaterra de la década de 1950. La película fue una de las primeras oportunidades para mostrar su trabajo en la pantalla grande y comenzar a construir una carrera dentro de la industria.

"Habitación verde": su llegada al cine estadounidense

Callum Turner - Habitacion verde

En 2015 participó en "Habitación verde", una película de terror dirigida por Jeremy Saulnier que sigue a una banda de punk que queda atrapada en un lugar controlado por un grupo neonazi después de presenciar un crimen. Turner interpretó a Tiger, uno de los integrantes de la banda.

La producción le permitió incorporarse a una película estadounidense de suspenso y terror, con un elenco encabezado por Anton Yelchin, Imogen Poots y Patrick Stewart. Ese mismo año también formó parte de "Victor Frankenstein", una nueva adaptación de la historia literaria clásica, en la que interpretó a Alistair.

“La amante de mi padre”: la película que lo unió a Pierce Brosnan

Callum Turner - La amante de mi padre

El vínculo profesional entre Turner y Brosnan nació en esta película estrenada en 2017 y dirigida por Marc Webb. Turner interpretó a Thomas Webb, un joven que intenta encontrar su lugar en el mundo mientras descubre aspectos desconocidos de la vida de sus padres. Brosnan, por su parte, encarnó a Ethan, su padre.

La historia también cuenta con Kate Beckinsale, Jeff Bridges y Kiersey Clemons. Más allá de su participación en el drama, esta producción adquirió una nueva relevancia en el presente porque fue el proyecto que permitió que ambos actores trabajaran juntos y se conocieran.

"Animales fantásticos": el salto a una franquicia internacional

Callum Robilliard

Uno de los papeles que más visibilidad le dio a Turner fue el de Theseus Scamander en la saga "Animales fantásticos", ambientada en el universo de Harry Potter. El actor interpretó al hermano mayor de Newt Scamander, protagonista de la historia, en las películas "Los crímenes de Grindelwald" (2018) y "Los secretos de Dumbledore" (2022).

Su incorporación a la franquicia significó un paso importante en su carrera: pasó a formar parte de una producción internacional con una audiencia consolidada y un universo cinematográfico reconocido en todo el mundo. En ambas entregas trabajó junto a Eddie Redmayne, Jude Law y Mads Mikkelsen, entre otros intérpretes.

"Emma": su incursión en una adaptación literaria

Callum Turner - Emma

En 2020 formó parte de "Emma", la adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen dirigida por Autumn de Wilde. En esta comedia dramática interpretó a Frank Churchill, un joven cuya llegada altera las relaciones y los vínculos amorosos de la protagonista, encarnada por Anya Taylor-Joy.

La película le permitió explorar un registro diferente al de sus trabajos anteriores, con una historia de época, romance y humor. También compartió elenco con Johnny Flynn, Mia Goth y Bill Nighy.

"Remando como un solo hombre": una historia de superación deportiva

Callum Turner - Remando como un solo hombre

En 2023 protagonizó "Remando como un solo hombre", bajo la dirección de George Clooney. La película está basada en hechos reales y cuenta la historia del equipo estadounidense de remo que compitió en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.

Turner interpretó a Joe Rantz, uno de los integrantes del equipo universitario de la Universidad de Washington. La producción retrata las dificultades económicas y personales que atraviesan los deportistas antes de alcanzar una oportunidad en la competencia olímpica.

"Eternidad": su faceta en la comedia romántica

Callum Turner - Eternity

Entre sus trabajos más recientes se encuentra "Eternity" (2025), una comedia romántica en la que compartió protagonismo con Elizabeth Olsen y Miles Teller. La historia plantea un escenario fantástico en el que los personajes deben decidir con quién pasará la eternidad después de la muerte.

Turner interpreta a Luke, uno de los protagonistas del triángulo amoroso que atraviesa la trama. La película amplió su recorrido hacia un género distinto y lo mantuvo vinculado a producciones de alcance internacional.

El próximo James Bond todavía no tiene nombre

Pierce Brosnan - James Bond

El respaldo de Brosnan se suma a las versiones que ubican a Turner entre los candidatos para convertirse en el próximo agente 007 . La nueva película estará dirigida por Denis Villeneuve, cineasta detrás de "Dune", mientras que Steven Knight, creador de "Peaky Blinders", estará a cargo del guion.

La producción está en manos de Amazon MGM Studios, que asumió el control creativo de la franquicia. El estreno de la próxima entrega está previsto para 2028, aunque todavía no se anunció quién será el actor que tomará el lugar de Daniel Craig, cuya última aparición como Bond fue en "Sin tiempo para morir" (2021).

Por ahora, Turner no confirma su participación ni se pronunció sobre las versiones que lo vinculan con el personaje. Sin embargo, el elogio de uno de los intérpretes más grabados de la saga volvió a colocar su nombre en el centro de la conversación sobre el futuro de James Bond.

sc / ds