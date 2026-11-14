“Que hayan premiado un chamamé dice hasta dónde puede llegar el folclore”

El joven cantautor Milo J se llevó el Grammy Latino a la Grabación del Año y otras tres premios más ganador de la noche. “Yo creo que todo tipo de música es política, ya sea una canción de trap o que sea de música folclórica, creo que de una u otra manera es política y creo que mi generación viene a dar un mensaje directamente político también”, dijo el cantante de solo 20 años tras recibir uno de los cuatro Grammy.

Milo J sorprendió al conquistar el codiciado trofeo dorado en una de las categorías más importantes de la noche con Niño, una canción de folclore, específicamente un chamamé. Dejó en el camino a grandes de la industria como la reguetonera colombiana Karol G o a Rosalía.

Feliz. “Es un orgullo para mí”, celebró Milo J. “Compitiendo con grosos, grosos de la música y de la industria y la verdad es que le den un premio a la grabación del año a un chamamé dice mucho de hasta dónde es capaz de llegar este álbum y el folclore en general”. Milo J se presentó en la 27ª edición de los Grammy Latinos, otorgados por la Academia Latina de la Grabación, junto al legendario compositor y productor argentino Gustavo Santaolalla, y con miembros del grupo de murga uruguaya Agarrate Catalina.

Reseteo. Niño forma parte del exitoso La vida era más corta, álbum que Milo J lanzó en 2025 y que surgió de un momento nostálgico en la vida del artista. “Me encontré en un momento muy cansado de mi vida, estaba como en un verdadero tragame tierra. Y eso muchas veces te hace querer volver al pasado, querer recordar cuando eras chiquito y no pensabas tanto en las cosas”, dijo. “Creo que desde la nostalgia me replanteé la vida de atrás para adelante, no fue cronológico pero sí terminó desembocando en un resultado de historia con la que mucha gente se puede sentir identificada y de distintas maneras”.