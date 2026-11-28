Podría decirse que Tini Stoessel escapó a esa suerte de maldición que rodeó a varias estrellas adolescentes de la factoría Disney. Dicha “maldición” fue una etiqueta mediática que se usó para señalar conflictos personales, de salud mental, adicciones y ataques emocionales públicos que, habiendo logrado fama mundial como protagonistas de productos de Disney, tuvieron Britney Spears, Lindsay Lohan, Demi Lovato, Miley Cyrus, o Selena Gómez. Todas ellas igualmente, sobrevivieron a la “maldición Disney”. Hubo momentos en que, ya retirada de la factoría Disney y del éxito que fue su protagónico como Violetta, a Tini Stoessel se la observaba por sus cambios corporales pero ya la mayoría de los medios habían comprendido que “no se habla de cuerpos” porque en lugar de concientizar, complican.

Igualmente este 2026, Tini sí atravesó una situación que la emparenta con una exchica Disney –Britney Spears–, y un exniño prodigio de Hollywood –Macaulkin Culkin, y fue que descubrió que “su dinero no era todo su dinero” sino que la mayor parte de lo ganado en toda su carrera, era de sus padres.

Carácter. Ese delicado –y millonario– asunto familiar sigue su curso en la justicia. Mientras tanto, Tini Stoessel completará su gira mundial con Futttura y cerrará 2026 con el casamiento con Rodrigo de Paul el próximo 19 de diciembre. Justamente con el jugador de la Selección Argetina y del Inter Miami protagonizaron la reciente tapa de Vogue México donde la periodista que la entrevistó buscó atravesar esa imagen algo frágil que, con todo lo sucedido este año, genera Tini Stoessel. Una imagen que, en escena, es la de una joven de 29 años y casi dos décadas de carrera, que disfruta su performance escénica y el diálogo que mantiene con su público.

Una relación que Tini también puede lograr con el fandom de otra estrella pop argentina, Lali Espósito. Esto se vio cuando esta última la invitó a su recital en River Plate para interpretar a duo Like a virgin –el hit de Madonna–, y luego, 1 Amor; ambas vestidas de novia y con “la sacerdotisa” Marilina Bertoldi en la guitarra.

A corazón abierto. “Me permití ser vulnerable y entendí que también ahí hay mucha valentía y mucha más fortaleza que quizás haberme mostrado toda la vida como una persona invencible, cuando la realidad es que nadie lo es”, dice Tini Stoessel a Julieta Otero, periodista de Vogue Mexico. Y en frases como esa, la cantante muestra que está en otra etapa personal en que la quizás la terapia psicoanalítica que ella realiza tuvo mucho que ver. La producción de fotos que realizó Sebastián Faena –primo de Alan Faena–es muy fresca y parece más una secuencia de “un día en la vida de...” que un artículo donde la moda supera al personaje.

Mensaje. En esos posados que parecen de una entrevista frívola, Tini Stoessel habló de porque decidió alzar la voz sobre la violencia, sobre todo, contra las mujeres. “No hubo una mujer con la que yo haya hablado que no haya experimentado una situación de abuso en su vida. De todas las mujeres con las que hablé, no hubo una”, explica Tini. Y le dijo a la periodista todas esas acciones que ella hace y aconseja hacer entre mujeres amigas como,por ejemplo, estar atentas a lo que toman cuando están en un boliche para evitar que les pongan algo en la bebida, compartir la geolocalización cuando se separan para regresar a las casas, llamar por teléfono para ver si llegaron bien. “El animarse si no es denunciar es hablar, es contar, es decir. (...) No lo digo como un imperativo, como un ‘Háganlo’, porque la realidad es que entiendo perfectamente lo difícil que es. (...) Hoy entendí, después de muchos procesos míos también personales, que es necesario hablar”.