El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió un viaje en solitario a Manila (Filipinas) en su vertiginoso viaje por Asia, pero eso fue suficiente para un encuentro con una figura célebre del pasado: la ex primera dama Imelda Marcos.

El encuentro entre Trump y la ahora de 97 años Imelda Marcos se materializó el miércoles en forma de breve reunión con la matriarca de la familia cuando él salía de una reunión con su hijo, el presidente Ferdinand Marcos Jr.

Durante el gobierno de su marido, Imelda fue célebre en todo el mundo cuando se descubrió que su colección de zapatos de lujo superaba los 3.000 pares, aunque ella siempre se defendió diciendo que eran menos. Cuando Imelda y su esposo, Ferdinand Marcos, huyeron de Filipinas, dejaron en el palacio pertenencias personales, ropa y objetos de arte, y al menos 1.220 pares de zapatos de la primera dama.

La noche anterior al encuentro, Trump había elogiado a los padres del presidente mientras señalaba su "buena genética" en una cena de gala para jefes de Estado en la ciudad con motivo de una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

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"Yo... conocía muy bien a tus padres, y eran geniales", dijo Trump sobre el exdictador Ferdinand Marcos Sr y su esposa Imelda, que huyeron del país tras ser derrocado en 1986.

En un vídeo compartido en X por un miembro del personal de la Casa Blanca, Imelda, vestida con una toga roja y sentada en una silla de ruedas, se le ve saludando a Trump con los brazos extendidos, ofreciéndole un pequeño regalo y apodándolo "líder mundial por la paz".

Se puede oír a Trump decir "La conozco desde hace mucho tiempo", lo que confirma una foto ampliamente difundida en la agencia Getty Images. La foto le muestra sentado junto a Imelda mientras asiste a una fiesta en 1991 con su exmujer Marla Maples.

Imelda Marcos | Crédito: CEDOC

Imelda Marcos | Crédito: CEDOC

Durante la revolución de 1986, denominada del "poder del pueblo", Ferdinand Marcos era gobernador provincial. Millones de personas bajaron a las calles y enviaron a los Marcos al exilio, tras dos décadas de poder.

Tras la revuelta de 1986, la nueva presidenta Corazon Aquino mandó exhibir los zapatos de Imelda Marcos en el palacio presidencial como símbolo del estilo de vida lujoso de la ex primera dama. Los zapatos se convirtieron en un símbolo de exceso en una nación donde muchos aún caminaban descalzos en la pobreza absoluta.

El matrimonio Marcos estaba acusado de haber robado millones de dólares y las fuerzas de seguridad del régimen eran sospechosas de haber matado y torturado a miles de opositores.

Pero después de la muerte del exdictador en Hawai en 1989, su controvertida esposa Imelda y sus hijos fueron autorizados a regresar a Filipinas, donde lentamente reconstruyeron sus bases políticas.

El hijo del dictador, Ferdinand Marcos Jr, ganó las elecciones en 2016. El presidente saliente, Benigno Aquino (cuya madre sucedió a Marcos como jefe de Estado) había pedido durante la campaña que los filipinos no olvidaran jamás los horrores de la dictadura e impidieran el retorno de esta familia.

Imelda Marcos | Crédito: CEDOC

Imelda Marcos | Crédito: CEDOC

El actual mandatario admitió que las "violaciones de los derechos humanos" eran numerosas bajo el mandato de su padre pero aseguró que no fueron peores que las cometidas bajo los regímenes democráticos que le sucedieron.

Marcos Jr. nunca renunció a la política familiar de "no pedir perdón", considerada como uno de los factores de su notable resurrección política.

"Me beneficio del buen trabajo que hizo en esa época mi padre", explicó "Bongbong", el apodo de su infancia-. "Se hicieron tantas cosas entonces que aún hoy benefician al pueblo", dice.

Sobre las acusaciones contra sus padres, el actual mandatario dioj que "buena parte de todo esto ha sido inventado, nada ha sido probado".

ds