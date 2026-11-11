El Papa se va ¿Qué queda?

Por Daniel Goldman*

Las visitas papales suelen producir una escena extraordinaria. Multitudes, celebraciones, discursos, gestos de cercanía y una expectativa colectiva que, por unos días, modifica el ritmo habitual de un país. Sin embargo, cuando la figura del visitante se retira y las calles recuperan su movimiento cotidiano, aparece la pregunta verdaderamente importante: ¿qué hacemos con aquello que acabamos de escuchar y vivenciar?

La visita de León XIV a la Argentina permite pensar una cuestión que excede largamente la dimensión religiosa. Su recorrido trazó una suerte de geografía moral del país. Desde el encuentro con autoridades hasta su acercamiento al Pequeño Cottolengo de Claypole. Desde la conversación con el mundo del trabajo y las distintas tradiciones religiosas hasta el encuentro con los jóvenes. Cada escenario puso en primer plano una zona de nuestra experiencia colectiva que reclama atención.

Hay una elección sumamente inteligente y significativa en este itinerario. El Papa decidió dedicar tiempo a quienes suelen ocupar lugares secundarios en la agenda pública. Las personas que necesitan cuidados, los trabajadores, los jóvenes y quienes viven privados de su libertad. En esa secuencia aparece una concepción de la autoridad que merece ser considerada. El valor de una sociedad se expresa en su capacidad de mirar aquello que preferiría mantener fuera de su campo visual.

Su visita a Devoto y el multitudinario encuentro con los peregrinos en Luján, como cierre de su recorrido, condensan dos dimensiones de la Argentina. La herida de una historia, que exige ese toque de la memoria y la persistencia de una búsqueda colectiva de sentido.

Desde mi condición de judío argentino, me interesa el específico encuentro con los representantes de las distintas tradiciones religiosas. En una sociedad plural, las religiones tienen una responsabilidad pública singular. Pueden contribuir a ensanchar el horizonte de la conversación social, ofrecer una perspectiva sobre los límites del poder y recordar que la dignidad humana requiere una defensa permanente. Para eso, como ejercicio constante, necesitan seguir dialogando desde sus diferencias.

León XIV se va dejando una pregunta que compromete tanto a creyentes como a quienes viven su relación con la trascendencia de otras maneras. ¿Qué clase de país estamos dispuestos a construir cuando termina la ceremonia y comienza nuevamente la vida cotidiana? La medida más exigente de esta visita reside en la posibilidad de que algunas palabras abandonen los discursos, atraviesen nuestras certezas y se conviertan en decisiones. Porque la espiritualidad, cuando adquiere espesor público, tiene consecuencias. Una sociedad que deja de preguntarse por la suerte de los demás termina empobreciendo también su propia humanidad.

Se ha abierto una posibilidad. Sería imperdonable dejarla pasar.

*Rabino emérito de la Comunidad Bet El. Co-presidente del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI)