León XIV despertó la emoción que Francisco se perdió: una visita que también expone una oportunidad desperdiciada

La Argentina volvió a vivir una escena que parecía reservada a los recuerdos: multitudes en las calles, emoción, fervor popular y una inesperada sensación de confraternidad alrededor de la figura de un papa. La visita de León XIV no fue solamente un acontecimiento religioso. También se convirtió en un fenómeno social y político que permitió comprobar cuánto puede movilizar la presencia de un pontífice en su propia tierra.

Después de casi cuatro décadas sin recibir a un papa, los argentinos salieron a las calles para saludarlo, escucharlo y, en muchos casos, emocionarse hasta las lágrimas. Hubo abrazos, banderas, aplausos y una convivencia que, al menos durante algunos momentos, pareció dejar en segundo plano la profunda división que atraviesa a la sociedad.

Pero detrás de la bienvenida a León XIV apareció inevitablemente otra figura: Jorge Bergoglio, el papa Francisco. Y con ella, una pregunta que vuelve a instalarse con fuerza: ¿qué habría pasado si el primer papa argentino hubiera decidido visitar su país?

Más de 2 millones de argentinos salieron a las calles para saludar al papa León XIV

Francisco tuvo durante doce años la posibilidad de regresar a la Argentina como jefe de la Iglesia Católica. Sin embargo, ese viaje nunca se concretó. Hubo expectativas, anuncios, especulaciones y distintas interpretaciones sobre las razones de su ausencia. Para muchos argentinos, especialmente para quienes esperaban que su figura pudiera convertirse en un puente entre sectores enfrentados, fue una oportunidad histórica que terminó desperdiciándose.

Bergoglio había llegado al Vaticano con una enorme expectativa. Su condición de argentino, su conocimiento de la realidad nacional y su capacidad para comunicarse con distintos sectores parecían ofrecerle una oportunidad única: utilizar su autoridad moral para acercar posiciones en una sociedad cada vez más enfrentada.

Sin embargo, con el paso del tiempo, su posicionamiento frente a la política argentina y sus intervenciones públicas también generaron fuertes controversias. Para una parte de la sociedad, el Papa terminó siendo una figura que, lejos de contribuir a cerrar la grieta, alimentó interpretaciones y divisiones. Su figura dejó de ser un punto de encuentro para convertirse, en ocasiones, en otro motivo de discusión.

León XIV llegó con otra impronta. Su estilo tiene rasgos muy marcados de su formación estadounidense. Es más medido en los gestos físicos, menos afecto a los besos y abrazos, y suele extender la mano como forma de saludo. No necesita demasiadas demostraciones de cercanía para transmitir autoridad. También se mostró directo en sus planteos y definiciones, sin demasiados rodeos a la hora de expresar sus preocupaciones.

Esa combinación de sobriedad, claridad y cercanía institucional parece haber encontrado una recepción particular en la Argentina. Su mensaje sobre la necesidad de cuidar a los más vulnerables y de recuperar la convivencia social tuvo una repercusión que trascendió las fronteras de la Iglesia.

La comparación con Francisco resulta inevitable, aunque ambos tienen personalidades y estilos diferentes. León XIV no necesita parecerse a su antecesor para continuar parte de su legado. Pero su visita permitió comprobar algo que Bergoglio quizás nunca llegó a dimensionar plenamente: el valor simbólico de regresar a su país y encontrarse con los argentinos, incluso con aquellos que no compartían sus ideas.

La emoción que despertó León XIV también habla de una sociedad necesitada de referencias que unan, de figuras capaces de convocar sin exigir uniformidad de pensamiento. En un país donde casi cualquier acontecimiento termina atravesado por la disputa política, las imágenes de estos días mostraron que todavía existen espacios para el encuentro.

Francisco se perdió esa oportunidad. No pudo, o no quiso, convertir su regreso en un acontecimiento de unidad nacional. León XIV, en cambio, llegó y encontró una Argentina dispuesta a recibirlo. Quizás esa sea una de las lecciones más importantes que deja esta visita: la autoridad de una figura pública no se mide solamente por sus palabras o sus posiciones, sino también por su capacidad de convocar a quienes piensan diferente.