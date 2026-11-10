Moisés, Sófocles y el comunismo, la ensalada de Milei

Hay algo que me preocupa más que los insultos de Javier Milei: la facilidad con la que convierte relatos históricos, religiosos o políticos en confirmaciones de lo que ya pensaba de antemano. No siempre necesita inventar. A veces le alcanza con quitar un par de datos o cambiar el final de una historia. Una habilidad innata para el sesgo de confirmación.

De economía no sé nada como para impugnar cada cifra que exhibe. Pero puedo leer a Sófocles, consultar la Biblia y distinguir ciertas categorías políticas. Pero cómo manipula esas cosas me hace preguntarme qué hará con los números.

Tres ejemplos

El 30 de octubre, en la Universidad Torcuato Di Tella, contó la historia de Filoctetes, el arquero griego abandonado en una isla por una herida que despedía un olor insoportable y por los gritos enloquecedores que profería. Pero los griegos, aconsejados por el oráculo, lo necesitaban para conquistar Troya. Según Milei, Odiseo, al que llamó Eliseo, no le pedía perdón porque su ego se lo impedía. Entonces enviaba a un joven, al que Milei llamó Patroclo, quien hacía tiempo estaba muerto, mientras que Sófocles hablaba de Neoptólemo, para engañarlo, traerlo y ganar la guerra. Milei cuestionó esa victoria obtenida mediante una mentira.

Sófocles no escribió eso.

En Filoctetes no existe ese conflicto sobre el ego de Odiseo (Ulises). El conflicto es moral. Odiseo considera legítimo mentir para alcanzar un objetivo militar. Ordena a Neoptólemo, hijo de Aquiles, que se gane la confianza del arquero abandonado y lo engañe. El muchacho acepta, pero después de robarle el arco, se enfrenta a su conciencia y lo regresa. La tragedia contrapone el cumplimiento de una orden con la obligación de hacer lo correcto.

Además, los griegos no buscaban simplemente un buen arquero. Necesitaban el arco de Heracles y sus flechas, en poder de Filoctetes, y también al arquero. Neoptólemo consigue el arma, se arrepiente y la devuelve. Filoctetes sigue negándose a viajar hasta que aparece Heracles y le ordena ir a Troya. Ahí termina la tragedia. La victoria conseguida mediante el engaño, tal como la cuenta el Presidente, no figura en la obra.

Heracles por Bourdelle

Una ironía adicional: en la tradición posterior, Odiseo participa en el engaño del caballo de Troya, episodio ausente de esta tragedia. Pero eso no convierte a Sófocles en un autor preocupado por un general que no pide perdón. Milei cambió el conflicto y el desenlace para que sirvieran a su moraleja. Él no va a cambiar la política económica para ganar las elecciones.

Moisés, precursor del capitalismo

Con Moisés pasa algo parecido. En abril, en la Universidad Bar-Ilan de Israel, Milei afirmó que los Diez Mandamientos contienen las condiciones del capitalismo. No como metáfora: habló de «correspondencia estructural». De la salida de Egipto dedujo la libertad individual y del «no robarás», la condena de los impuestos.

Pero Moisés, según la Biblia, saca a los hebreos de Egipto para someterlos a las leyes de Dios, no para que cada uno elija las suyas. Éxodo 7:16 dice que saldrán para servir a Dios. Levítico 25:44-46 autoriza comprar esclavos extranjeros y heredarlos. Deuteronomio establece castigos mortales para ciertas prácticas religiosas. También hay diezmos, obligaciones hacia los pobres y reyes que cobran tributos e imponen trabajos forzados. ¿De dónde sale que prohibir el robo equivale a prohibir los impuestos? No eran tributos modernos, pero tampoco aportes voluntarios.

Se puede defender el capitalismo y discutir los impuestos. No se puede recortar un texto antiguo para presentarlo como un manifiesto libertario. Tampoco los Macabeos, a quienes Milei invoca, fueron defensores de la libertad de culto moderna: sus relatos cuentan que impusieron prácticas religiosas por la fuerza. El primer libro de los Macabeos relata que Matatías, padre de Judas Macabeo, mató a un judío por ofrecer un sacrificio pagano y que sus seguidores impusieron la circuncisión por la fuerza.

Moises rompiendo las tablas por Gustav Doré

A eso se suma otro elemento. Milei comparó públicamente a su hermana Karina con Moisés y a sí mismo con Aarón. Dijo que Moisés era un gran líder que no sabía divulgar y que Dios le envió a Aarón para transmitir sus palabras. (El problema de Moisés es que era tartamudo). «Kari es Moisés y yo soy Aarón», explicó. Eligió al que recibe una misión de Dios y al que habla en su nombre. Sumemos las «fuerzas del cielo» de su espacio político. No hace falta especular sobre sus creencias para advertir la mezcla de revelación y conducción política.

Un mapa político a medida

El 5 de noviembre, en Madrid, volvió a acomodar las categorías. Dijo que «el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía». Agregó que los fascistas, aunque estén a la derecha de la extrema izquierda, siguen siendo socialistas. En otra entrevista dijo: «Que los fascistas estén a la derecha de la izquierda, no hace que dejen de ser socialistas y que alguien que está en la derecha no es extrema derecha sino que está mostrando la posición de la extrema izquierda» (sic). Me gustaría conocer al cartógrafo capaz de dibujar ese mapa.

Es verdad que los autoritarismos de derecha y de izquierda usan a menudo métodos similares para conservar el poder: censura, persecución, propaganda y culto a la personalidad del líder. Pero sus proyectos y sus objetivos declarados no son iguales. El comunismo soviético buscó abolir la propiedad capitalista y terminó construyendo una dictadura. El fascismo exaltó el nacionalismo, la jerarquía y el mando, persiguió a los marxistas y conservó la propiedad privada subordinada al Estado. Y una socialdemocracia (que Milei considera comunista) que acepta elecciones, pluralismo y economía de mercado no se convierte en fascista por cobrar impuestos o desarrollar políticas sociales.

Si toda intervención estatal es socialismo y todo socialista es fascista, las palabras ya no explican nada. Sirven para fabricar enemigos. Y ahí aparece un parecido incómodo con la práctica del propio Milei.

Se presenta como defensor de la libertad individual, pero maltrata al que discrepa, como si ejercer esa libertad fuera una provocación personal. A los periodistas los descalifica antes de discutir con argumentos lo que publican. A muchos opositores los mete en una misma bolsa de insultos. En la propia Di Tella habló del «95%» de los periodistas como gente incapaz y malintencionada. No digo que gobierne como una dictadura. La diferencia es grande. Hablo del mecanismo: desacreditar al otro, convertirlo en enemigo y eludir sus argumentos.

En Madrid dijo también que la libertad se defiende por los límites que cada uno acepta imponer a su propio poder. Me parece una excelente frase. Podría empezar por aplicársela.

No digo que sus cifras económicas sean falsas porque haya interpretado mal una tragedia griega. Sería caer en su misma trampa. Pero si cambia el final de Sófocles, convierte a Moisés en precursor del anarcocapitalismo y confunde fascismo con socialdemocracia, ¿cómo seleccionará los datos en los otros terrenos?

Porque al final el problema no está solamente en las historias que cuenta, sino en lo que hace con quienes no se las creen. Qué es para él la libertad. De tanto hablar contra el autoritarismo mientras agrede a quien piensa distinto, Milei se parece, en su manera de hacer política, cada vez más a lo que dice odiar.