A ocho años del asesinato, este viernes se dará a conocer la sentencia contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. La audiencia será a partir de las 10.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

El tribunal, integrado por los jueces Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, dará a conocer su decisión en las primeras horas de la tarde. El cantante está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil y no estará en la sala, dado que el tribunal no autorizó su traslado desde la clínica de rehabilitación en la que está internado.

Después de tres meses de debate, 20 audiencias y el paso de unos 40 testigos, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y 6 meses de prisión. Para sostener su acusación, aseguró que el músico comprendía la criminalidad de sus actos y descartó que hubiera actuado en legítima defensa.

También pidió que sea detenido de manera inmediata una vez que finalice su internación involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, por disposición judicial. De quedar detenido, eso recién podría ocurrir en febrero, debido a que la Justicia determinó que la internación del músico sea de 90 días.

En tanto, la querella, representada por Fabián Améndola, socio del abogado Fernando Burlando, solicitó una pena de 11 años y 2 meses de prisión para Álvarez. Además, planteó que, en caso de recibir una condena, el músico cumpla la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario y pueda acceder a salidas laborales con el objetivo de reparar el daño.

Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando.

Es que, durante su declaración, Pity Álvarez reconstruyó de manera cronológica y detallada su versión de los hechos ocurridos aquella tarde del 2 de noviembre. Allí, el músico describió minuciosamente lo sucedido y contradijo los planteos que cuestionaban su capacidad para comprender los motivos por los que estaba siendo juzgado.

Aseguró que estaba profundamente arrepentido de lo que hizo. “¡¿Cómo no voy a estar arrepentido?! No me reconozco haciendo eso porque sé la clase de persona que soy", le respondió a su abogado; y sostuvo que “más allá de la decisión que tome el tribunal”, a él le “gustaría ayudar económicamente a la familia” de la víctima, aunque aclaró: “La manera que tengo de ayudarlos es haciendo mi arte y haciendo shows y tocando mi música”.

Pity Álvarez: los fundamentos de la defensa para buscar la absolución

La defensa, a cargo de los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, reclamó la absolución del cantante al sostener que actuó en legítima defensa. De manera subsidiaria, pidió que sea condenado por exceso en la legítima defensa, una figura que contempla una pena máxima de cinco años de prisión.

En su alegato, Baños también puso en duda que Pity Álvarez estuviera en condiciones de afrontar el juicio y pidió anular la pericia del Cuerpo Médico Forense que permitió que el proceso siguiera adelante.

Los abogados del músico quieren que esté presente en los tribunales para escuchar la sentencia. Aunque, por el momento, todo indica que no participaría de manera presencial en la audiencia. Su participación dependerá de su estado de salud y de las autorizaciones correspondientes.

También hubo jornadas en las que el músico dormía durante las audiencias, mientras se desarrollaban los testimonios. Incluso, en las últimas audiencias, Álvarez no siguió el debate por Zoom.

Del otro lado del estrado, está la familia de la victima. Jacqueline Guzzardi, que considera a Cristian Maximiliano Díaz como su padre y presenció todas las audiencias junto a Marita, hermana de la víctima, fue contundente ante el Tribunal: “Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio”.

Cómo ocurrió el crimen de Cristian Díaz

El crimen ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cerca de la 1.30. El músico se cruzó con Cristian Maximiliano Díaz, con quien había tenido problemas por la desaparición del dinero de una mochila.

Según la reconstrucción del caso, Díaz lo increpó por aquella acusación y ambos comenzaron a discutir. El enfrentamiento terminó cuando Álvarez sacó una pistola calibre 7,65 milímetros y le disparó. Díaz recibió cuatro balazos en el rostro y murió en el lugar.

Después de permanecer prófugo durante casi 24 horas, Pity Álvarez se presentó la mañana del 13 de julio de 2018 en la Comisaría 52 de Villa Lugano, acompañado por su abogado Sebastián Queijeiro.

Antes de ingresar, explicó ante las cámaras: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo que yo”.

Durante el juicio, la médica forense Angélica Cristina Bustos, que realizó la autopsia, confirmó las cuatro heridas de bala y explicó que había restos de pólvora en una de las mejillas de la víctima, un dato que indica que al menos uno de los disparos se efectuó a corta distancia.

Después del crimen, Álvarez escapó del barrio junto con su entonces pareja, Agustina, en un Volkswagen Polo verde. Durante la huida, según la investigación, arrojó el arma a una alcantarilla. Unas 20 horas después se entregó a la Policía.

RM



