Murió a los 101 años Martha Firestone Ford, heredera de una de las grandes fortunas de la industria estadounidense y figura que simbolizó la unión de dos de las familias más emblemáticas del sector automotor.

La noticia fue comunicada el martes 24 de noviembre por los Detroit Lions, equipo del que conservaba el título de propietaria y presidenta emérita. Falleció en su residencia de Grosse Pointe, Michigan, acompañada por sus familiares. No se informaron las causas de su muerte.

Martha nació el 16 de septiembre de 1925 en Akron, Ohioera. Era nieta de Harvey Firestone, fundador de la compañía de neumáticos Firestone y estaba casada con William Clay Ford, nieto de Henry Ford, fundador de la automotriz que lleva su apellido.

El casamiento tuvo una gran repercusión en la prensa estadounidense y fue recordada décadas después como “la boda real de Akron”.

Las familias mantenían una estrecha relación comercial desde comienzos del siglo XX, cuando Firestone comenzó a proveer neumáticos a Ford en 1906. La alianza terminó en 2001, tras una disputa por una serie de fallas mortales en neumáticos utilizados en las camionetas Ford Explorer.

Martha Firestone Ford

Martha y William Clay Ford tuvieron cuatro hijos, entre ellos William Clay Ford Jr., actual presidente ejecutivo del consejo de administración de Ford Motor Company. Su marido fue propietario de los Detroit Lions durante medio siglo, hasta su muerte, en 2014.

Tras la muerte de su marido en 2014, Martha, a los 88 años, asumió el control del equipo durante seis temporadas. Bajo su gestión, los Lions llegaron dos veces a los playoffs. En 2020 cedió la conducción a su hija Sheila Ford Hamp. Martha pasó entonces a ocupar el cargo de propietaria y presidenta emérita, aunque nunca dejó de acompañar al equipo.

Aunque mantenía un perfil público extremadamente discreto y rara vez hablaba con los periodistas, su influencia en las decisiones de la franquicia era muy respetada. En noviembre de 2015, despidió al presidente del equipo y al gerente general, en un intento por revertir los resultados deportivos.

Al anunciar los cambios, les dijo a los aficionados que el objetivo era “identificar y contratar a los mejores dirigentes posibles para producir un equipo ganador de manera constante”. Los Lions cerraron mejor aquella temporada y, tras incorporar a Bob Quinn como nuevo gerente general, regresaron a los playoffs en 2016.

Pese a haber cedido el control del equipo, Martha siguió vinculada a la franquicia y asistía regularmente a los partidos. Incluso a los 101 años, estuvo presente en las tribunas, entre ellos en una victoria frente a los Minnesota Vikings a principios de noviembre.

“Martha era especial. Se preocupaba profundamente por su familia, los jugadores, los aficionados y la ciudad de Detroit”, destacó el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

Además, la multimillonaria integró la junta directiva de Detroit Lions Charities y formó parte del directorio del Henry Ford Health System. Junto con su marido, contribuyó además a la creación del Maplegrove Center, un centro de tratamiento de adicciones en West Bloomfield, Michigan.

La fortuna de Martha Ford fue estimada en más de 1400 millones de dólares por la revista Forbes en 2017. Le sobreviven sus cuatro hijos, 14 nietos y 17 bisnietos.

RM