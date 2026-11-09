Así el papamóvil: la ficha técnica del vehículo modificado que traslada a León XIV en la Argentina

La llegada de León XIV a la Argentina situó en el centro de la escena al nuevo papamóvil, un desarrollo especial y modificado por ingeniería nacional que comenzó a trasladarlo este lunes 9 de noviembre en el marco de sus recorridos multitudinarios. El vehículo cuenta con una detallada ficha técnica orientada a garantizar estabilidad, confort de marcha a baja velocidad y el contacto con los fieles requerido por la Santa Sede.

La cúpula panorámica fue confeccionada con policarbonato termoformado de alta resistencia e incluye un sistema de iluminación LED interna con el objetivo de facilitar las tomas fotográficas al Sumo Pontífice y la visibilidad nocturna.

Llegó a Buenos Aires el papamóvil antibalístico y sustentable que utilizará León XIV durante su visita a la Argentina

En su interior, el piso del papamóvil está alfombrado con tapizmel rojo. Mientras que el sillón del papa León XIV y los dos asientos auxiliares destinados a su custodia, fueron tapizados con eco-cuero blanco con terminaciones en plásticos técnicos de alta absorción a impactos.

Cómo es el Papamóvil que traslada a León XIV | Crédito: Marcelo Escayola

A diferencia de versiones utilizadas en décadas anteriores, prescinde de blindaje pesado. El requerimiento expreso del Vaticano hizo hincapié en la cercanía visual con la comunidad y una estructura abierta que facilita el contacto pastoral.

Habitáculo adaptado: la ficha técnica del papamóvil de León XIV

- Cúpula de policarbonato transparente con diseño curvo que permite la visibilidad nítida del papa León XIV

- Configuración especial de cabina abierta para optimizar el contacto con la parte trasera

-Transmisión automática

- Peso estimado de 2.935 kilogramos con siete ocupantes

Cómo es el Papamóvil que traslada a León XIV | Crédito: Marcelo Escayola

- Acceso al sector papal: escalera eléctrica trasera y asideros integrados.

- Dimensiones de papamóvil: 5,50 metros de largo, 2,10 metros de ancho, 3.10 metros de alto

- Barandas de seguridad

- Revestimientos interiores: conformados en ABS, desarrollados para garantizar una terminación uniforme, de alta calidad estética y adecuada resistencia para el uso

- Estructura evaluada por medio de análisis de elementos finitos y verificaciones funcionales.

Papamóvil que traslada a León XIV | Crédito: Juan Obregón

Papamóvil de León XIV en la Argentina: cómo será y qué pidió el Vaticano para su diseño

El ingeniero y responsable del proyecto de conversión del papamóvil, Julián Benedetti Basone, precisó que “la fabricación demandó seis semanas y se realizó bajo especificaciones remitidas por la Santa Sede. El desarrollo incluyó cambios en la suspensión y los amortiguadores, además de aislantes para reducir las vibraciones durante el recorrido”.

Asimismo, para garantizar el bienestar del Santo Padre, el equipo técnico llevó a cabo exhaustivas simulaciones virtuales para corroborar su efectividad durante la marcha lenta y la rigidez de la estructura acristalada del vehículo papal.

Cómo esta compuesta la estructura del papamóvil que traslada a León XIV | Crédito: Juan Obregón

Las dos versiones ‘mellizas’ del papamóvil que trasladarán a León XIV en su visita a Argentina

Se armaron dos unidades idénticas identificadas con la misma patente oficial. Una se utilizó para los trayectos en Buenos Aires (incluyendo el paso por Claypole -Cottolengo Don Orione- y la misa masiva en el barrio porteño de Palermo en el Monumento de los Españoles).

Llegó a Buenos Aires el papamóvil que utilizará León XIV | Crédito: AFP

Galería de fotos: todas las imágenes de la primera misa de León XIV en Argentina

Se trata de dos Toyoya Hilux que fueron adaptadas para la ocasión en un período de siete semanas, tras recibir las especificaciones técnicas por parte de la Santa Sede para su desarrollo.

Ambos rodados diseñados para la agenda pastoral del papa León XIV, serán donados a la Iglesia para necesidades eventuales del Vaticano, según afirmaron fuentes cercanas a la sede central de la Iglesia Católica.

PM/AF