Así fue la increíble fuga Leonardo Bertulazzi exintegrante de las Brigadas Rojas

El exintegrante de las Brigadas Rojas Leonardo Bertulazzi, de 74 años, estaba con prisión domiciliaria en un departamento del 5° piso en el barrio de Monserrat, a la espera de ser extraditado a su país para cumplir 27 años de prisión por el secuestro y asesinato de un primer ministro. Pero a pesar de su edad, se las rebuscó para fugarse: colgado de un arnés, bajó por una ventana de su casa en Defensa al 600 y desapareció. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El hombre escapó utilizando un arnés con el que descendió desde el balcón de su vivienda, ubicada en un quinto piso, hasta un terreno baldío lindero.

Una cámara de seguridad privada ubicada sobre la calle Bolívar tomó parte de su fuga. En las imágenes, Bertulazzi se recupera de su caída, para continuar a pie. Anoche, el Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones para quien lo entregara.

Bertulazzi tenía una tobillera electrónica monitoreada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Según fuentes oficiales, logró sacársela sin que saltara la alerta, porque usó un dispositivo para alterar las mediciones de temperatura corporal que mantiene la tobillera, al igual que los registros de latidos y humedad que toma el aparato.

La ausencia fue advertida durante un cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodiaban el domicilio.

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El terrorista italiano ya se había intentado quitar su tobillera electrónica dos semanas atrás. El aparato, monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal, dio la alarma. Así, la PFA pidió a la Justicia federal que Bertulazzi sea trasladado a un penal, o una alcaidía de la fuerza.

El prófugo formó parte del grupo paramilitar Brigadas Rojas. Fue condenado a 27 años de prisión por su pertenencia al grupo y por su participación en el secuestro del empresario industrial Pietro Costa, ocurrido el 12 de enero de 1977.

Costa, vinculado con una familia de la industria naval, permaneció cautivo hasta fines de marzo de ese año, cuando recuperó la libertad tras el pago de un rescate. Según publicó el medio italiano Leggo, una parte del dinero obtenido habría sido utilizada para comprar el departamento de Roma donde, un año después, estuvo secuestrado el exprimer ministro Aldo Moro, asesinado en 1978. Bertulazzi no participó de ese último episodio porque se encontraba detenido.

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Nada se supo de él hasta que fue detenido en 2002 en Constitución, en un taller donde trataba de arreglar su moto, con la que vino desde Centroamérica, donde comenzó su exilio.

En 2024 lo detuvieron en su departamento de la calle Defensa. En julio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por su defensa, a cargo del abogado Rodolfo Yanzón, y dejó firme la posibilidad de concretar su entrega a las autoridades italianas. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal le concedió la prisión domiciliaria por su edad y por razones vinculadas con su estado de salud.

Ahora, Interpol publicó sus fotos y urgió a que se difundan con celeridad para dar con él lo antes posible.

La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini, que ordenó nuevamente su detención inmediata.

RM