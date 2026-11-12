Ataque a mujeres trans en Palermo: siete sospechosos identificados, dos menores y un detenido por violencia transfóbica

A diez días del violento ataque contra un grupo de mujeres trans en los Bosques de Palermo, la Justicia porteña detuvo a uno de los sospechosos de haber participado en la agresión. La investigación permitió identificar siete personas vinculadas con el episodio, entre ellas, dos perfiles corresponden a menores de edad, y continúa la búsqueda de otros presuntos responsables. Mientras avanza la causa judicial, las víctimas aseguran que fueron atacadas por unas 200 personas y denuncian que la violencia comenzó mucho antes de los golpes.

La detención se concretó este miércoles 11 de noviembre, luego de una serie de allanamientos solicitados por la fiscal Andrea Scanga, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación. La medida fue autorizada por la jueza María Mercedes Maiorano, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 2.

Así fue el ataque a mujeres trans en Palermo

El detenido está acusado de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género. Según informó el Ministerio Público Fiscal porteño, las evaluaciones médico-legales realizadas a cinco de las víctimas determinaron que sufrieron lesiones leves.

Cómo identificaron a los sospechosos

La investigación comenzó de oficio después de que se difundieran videos de la agresión en redes sociales y medios de comunicación. En las imágenes se observan corridas, gritos y golpes contra mujeres trans que se encontraban en la zona del Parque Tres de Febrero durante la madrugada del domingo 1 de noviembre.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal analizó las grabaciones, las cámaras de seguridad y las publicaciones realizadas desde cuentas atribuidas a los presuntos agresores. Los investigadores también solicitaron información a empresas de telefonía, plataformas digitales y billeteras virtuales para establecer identidades, domicilios y posibles vínculos entre los involucrados.

Uno de los presuntos atacantes se burló en redes sociales de la agresión contra mujeres trans

Con esos elementos lograron individualizar siete perfiles de interés para la causa y verificar los domicilios ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos permitieron detener a uno de los sospechosos y secuestrar dispositivos electrónicos que serán peritados.

La investigación sigue abierta y, de acuerdo con fuentes judiciales, permanecen vigentes otras órdenes de detención. La Fiscalía busca determinar qué participación tuvo cada una de las personas identificadas y establecer si hubo más involucrados.

El relato de las víctimas

El ataque ocurrió después de una bicicleteada nocturna convocada para el 31 de octubre, cuyo recorrido original iba desde el skatepark de Aeroparque hasta Núñez. Según la reconstrucción difundida hasta el momento, un grupo ajeno a la organización desvió a parte de los participantes hacia los Bosques de Palermo, donde se encontraban trabajando varias mujeres trans. Valen y Lana, dos de las víctimas, contaron en una entrevista con el influencer Martín Cirio que la cantidad de agresores fue mucho mayor a la que se observaba en los primeros videos difundidos.

“Soy la más golpeada, porque estoy tapada. Tenemos muchas compañeras a las que les han roto la cabeza”, relató Valen. Y precisó: “Eran un grupo aproximadamente de 200 personas; se habla de que fueron 50 o 40, pero no, fueron más o menos 200 en bicicleta. No se puede dimensionar la cantidad de gente que había ahí”.

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Según su testimonio, unas diez mujeres se encontraban en la esquina donde se concentraron las agresiones más violentas. La joven aseguró que el grupo había recorrido previamente la zona y que algunos de sus integrantes comenzaron a molestar a las trabajadoras sexuales, tocarles el cuerpo, golpearlas e intentar robarles sus pertenencias.

“Nosotras estábamos trabajando cuando el grupo de jóvenes dio primero una vuelta a la zona para reconocer el terreno y decidir cómo actuar”, contó. De acuerdo con su relato, los agresores regresaron y se detuvieron en la zona de la avenida Figueroa Alcorta y Los Ombúes, donde comenzaron a arrojar objetos y golpear a las mujeres.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran agresiones con conos de tránsito, cubiertas de bicicletas y hasta un árbol arrancado de raíz. Algunas publicaciones fueron acompañadas por mensajes transfóbicos, entre ellos la frase “a correr a los trabas”.

Valen también sostuvo que varias de sus compañeras sufrieron heridas en la cabeza. “A cinco realmente nos rompieron la cabeza. Tengo una amiga que tiene cinco tajos, cinco puntos en la cabeza”, aseguró.

La joven contó que intentó defenderse cuando uno de los atacantes la golpeó con un palo. “Llegué a agarrarlo para defenderme, porque si me quedaba en el piso me mataban y no estaría contándola acá”, expresó. Para ella, el ataque “fue armado, premeditado, porque se organizaron”.

Lana coincidió en que la cantidad de participantes superaba ampliamente lo que mostraban las filmaciones. “La mayoría eran menores. En el video se veía muy poca gente, pero eran mucho más”, señaló.

Durante los incidentes también resultó herido un adolescente de 14 años, oriundo de Berazategui, que recibió un golpe con una linga de bicicleta. Fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández, donde lo atendieron por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico, lesiones consideradas leves.

Los organizadores de la bicicleteada original aclararon que desconocían el desvío hacia los bosques y pidieron disculpas públicamente a las mujeres agredidas y a la comunidad LGBTIQ+.

“No puede presentarse como un hecho aislado”

Para las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas travestis y trans, lo ocurrido en Palermo no puede analizarse únicamente como una pelea callejera. En diálogo con PERFIL, Martín Canevaro, secretario de la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos, advirtió que las víctimas pertenecen a una población que atraviesa situaciones de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad.

“Este ataque es una doble vulneración, una agresión que nosotros enmarcamos en violencia por prejuicio, en este caso por la identidad de género, que no puede ser relativizada como una agresión o una riña, o presentada como un hecho aislado”, sostuvo.

Canevaro explicó que, si bien la cantidad de participantes convirtió al episodio en un caso de enorme repercusión, las agresiones contra personas travestis y trans forman parte de una problemática cotidiana. “Lo distintivo es la grupalidad, pero lamentablemente no es algo muy diferente a lo que cotidianamente pasa en escalas o proporciones menores”, señaló.

También llamó la atención sobre el papel de las redes sociales. “Lo distintivo que tiene eso es la grupalidad, la amplificación a través de las redes sociales, de la exhibición de las personas agredidas como objeto, como trofeo, para ser castigadas o denigradas”, explicó.

En ese punto, valoró el repudio que generó el episodio en distintos sectores de la sociedad, aunque advirtió que las expresiones de rechazo no alcanzan si no están acompañadas por políticas públicas para prevenir la discriminación.

La posible participación de menores de edad también abrió interrogantes sobre la violencia ejercida por grupos de adolescentes y la circulación de discursos discriminatorios.

Canevaro reclamó que la investigación avance con perspectiva de género y diversidad, pero consideró que la respuesta no debería limitarse a las sanciones penales. “Lo primero es justicia, verdad, y reparación. Esa es la tarea que tiene que llevar a cabo el Poder Judicial”, afirmó.

A su entender, también es necesario trabajar desde el sistema educativo para prevenir nuevas agresiones. En particular, planteó la importancia de promover la convivencia, el respeto por las diferencias y la inclusión social y laboral de las personas travestis y trans.

El referente cuestionó, además, los discursos de odio desde el Gobierno Nacional hacia la diversidad sexual y de género que, según su análisis, contribuyen a legitimar este tipo de violencia. Por eso, insistió en que el Estado debe fortalecer las herramientas de prevención y acompañamiento.

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