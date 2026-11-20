El cofundador de Microsoft y uno de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica, Bill Gates, se encuentra en la Argentina donde realiza una visita privada que se extendería durante una semana. Sin actividades comerciales anunciadas y con un perfil bajo, el empresario recorrió Ushuaia y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Su primera aparición pública fue cuando lo fotografiaron en la provincia austral. Su presencia generó incertidumbres al coincidir con la llegada de varios megayates a Tierra del Fuego y alimentó las versiones sobre una posible excursión de pesca en una estancia cercana a Río Grande.

Bill Gates en Argentina | Crédito: Redes sociales

Posteriormente, Gates llegó a Buenos Aires y recorrió el barrio de La Boca, especialmente los alrededores de Caminito. Acompañado por su pareja y su hijo Rory, compartió un almuerzo en una parrilla tradicional de la zona. También fue fotografiado en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Durante sus desplazamientos contó con un equipo de seguridad y logística que procuró mantener un perfil bajo.

El empresario viajó junto a Paula Hurd, organizadora de eventos y filántropa, con quien mantiene una relación desde 2023, y Rory Gates, uno de los tres hijos que tuvo durante su matrimonio con Melinda French Gates. Hurd estuvo casada con Mark Hurd, exdirectivo de Hewlett-Packard y Oracle, quien falleció en 2019.

Bill Gates en Argentina: los lugares que visitó

En Buenos Aires, Gates eligió alojarse en una suite del Four Seasons Hotel Buenos Aires. La elección tiene una particularidad empresarial: el magnate es el principal accionista de Four Seasons Hotels and Resorts a través de Cascade Investment, su firma de inversiones. Esta última posee el 71,25% de la cadena hotelera, presente en distintos mercados internacionales.

La visita a la Argentina se produce después de su paso por Chile. Dos semanas atrás, Gates recorrió la mina subterránea de Chuquicamata, uno de los principales yacimientos de cobre del mundo, operado por la estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco). La actividad minera tiene una relevancia particular en el escenario internacional debido a la creciente demanda de cobre y otros minerales críticos, fundamentales para la transición energética y el desarrollo tecnológico.

El recorrido chileno también despierta interés por los vínculos de Gates con el sector. A través de sus inversiones en tecnología y energía, participa del ecosistema empresarial que busca desarrollar nuevas soluciones para la exploración y explotación de minerales estratégicos. Sin embargo, no hay información que permita vincular esa visita con una agenda comercial en la Argentina.

No es la primera vez que el empresario visita el país. Su relación con la Argentina incluye anteriores recorridos por Buenos Aires y Ushuaia, tanto por motivos profesionales como personales. Esta vez, su estadía parece responder a un viaje privado, lejos de los compromisos corporativos que caracterizaron buena parte de su trayectoria al frente de Microsoft.