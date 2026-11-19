Imágenes tomadas en el muelle de Ushuaia muestran a Bill Gates , que arribó a la ciudad más austral del mundo. Su llegada se produjo en simultáneo con el amarre de varios megayates en la zona.

Uno de ellos pertenece a Lorenzo Fertitta , exdirector ejecutivo de la UFC. Según se supo, aparentemente fue él quien recibió a Gates a bordo de su embarcación. Aunque hay quienes afirman en Ushuaia que el dueño de Microsoft llegó en su propio yate.

Bill Gates sigue siendo el hombre más rico de EE.UU.

Sobre los motivos y el entorno del viaje, hay más preguntas que respuestas: hasta el momento no se conoce con quién está el magnate durante su estadía. Todo transcurre en un clima de discreción y fuerte hermetismo. Aunque trascendió que irá a pescar a una estancia que está cerca de Río Grande.

No es la primera vez que Gates pisa la capital fueguina, ya que la había visitado en 2007. Tampoco resulta desconocida la presencia de grandes embarcaciones en la región: el yate “Octopus”, de su socio Paul Allen , es habitual en la zona y suele llamar la atención por su tamaño y por los dos helicópteros que lleva en cubierta.

Mientras tanto, el puerto atraviesa una situación complicada. Se encuentra intervenido desde hace un año, el gobierno nacional anunció que la medida continuará y en el lugar hay piquetes.