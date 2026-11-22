Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 y los festejos ya se trasladaron al centro porteño. Tras la victoria ante Atlético Mineiro en Barranquilla, una importante cantidad de hinchas comenzó a reunirse alrededor del Obelisco para celebrar el título internacional.

El monumento porteño permanece vallado desde antes del final del partido, en el marco de un operativo preventivo montado ante la expectativa por una posible concentración masiva de simpatizantes del Xeneize en uno de los principales puntos de festejo de la Ciudad de Buenos Aires.

Boca Juniors campeón | Crédito: AFP

El Obelisco vallado por los festejos de Boca

El vallado alrededor de la Plaza de la República sorprendió durante la tarde de este sábado a transeúntes y automovilistas que circulaban por el microcentro porteño. Si bien no hubo un anuncio oficial sobre los motivos del despliegue, la medida estaría vinculada a la final de la Copa Sudamericana y a la posibilidad de que los hinchas se concentraran en el lugar tras la consagración.

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El Obelisco es uno de los principales puntos de encuentro para los festejos futbolísticos en Buenos Aires. Por ese motivo, el operativo busca resguardar el monumento y ordenar la circulación en una de las zonas más transitadas de la Ciudad.

Festejos en el Obelisco | Crédito: Captura TV

Con el título confirmado, la convocatoria comenzó a crecer y los simpatizantes ya se acercan al centro porteño para celebrar la conquista continental.

Boca volvió a ganar un título internacional

La victoria ante Atlético Mineiro en Barranquilla le permitió a Boca volver a levantar un trofeo internacional después de 18 años. Además de la consagración, el equipo consiguió un premio de 10 millones de dólares por ganar la Copa Sudamericana, que se suman a los ingresos acumulados durante el torneo.

El título también le aseguró al Xeneize la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y la posibilidad de disputar la Recopa Sudamericana frente al ganador de la final entre Estudiantes y Palmeiras.

LB/AF