Caso Micaela García: se conoció la pena que pidió la fiscalía para Néstor Pavón como coautor del femicidio

La fiscalía que está a cargo del caso del femicidio y abuso sexual de Micaela García solicitó este miércoles 11 de noviembre que Néstor Pavón, uno de los principales acusados en la causa, sea condenado a prisión perpetua como coautor del hecho.

Es un planteo hecho por el fiscal Gamal Taleb en los alegatos del juicio que se realiza en la ciudad de Gualeguay, tras el final de la etapa de incorporación de pruebas.

Según el magistrado, Pavón y Sebastián Wagner armaron una “díada” la madrugada del 1 de abril de 2017, donde el acusado se encargó de la conducción, mientras que Wagner, condenado a prisión perpetua por el asesinato, ejecutó las órdenes.

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El representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que los principales señalados tomaron a la joven contra su voluntad, la subieron por la fuerza al Renault 18 Break y la trasladaron hasta un sector rural de la zona de chacras, alejado de Gualeguay.

El veredicto por el femicidio de Micaela García será dado el 30 de noviembre, a las 8.

Micaela García

La Ley Micaela

La Ley Nacional N° 27.499 promulgada el 10 de enero de 2019 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Sin embargo, la ley no se está aplicando, afirmó Néstor, el padre de Micaela, en una entrevista que le concedió a la Agencia Noticias Argentinas (NA) en octubre pasado. “Se está implementando muy poco, el Poder Ejecutivo y el Legislativo no están haciendo capacitaciones”, remarcó.

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Y sumó: “En algunas ciudades se hace muy poco, pero también es una realidad que las coparticipaciones a las provincias no se mandan como corresponde, por lo tanto, no hay dinero, entonces lo primero que se recorta son este tipo de cosas”.

El hombre confesó que “en 2023 hacíamos entre 6 y 7 talleres por semana, hoy estamos en 2 por mes. Eso demuestra que, si bien notamos que hay interés, la prioridad pasa por otro lado hoy”.

Según Néstor, “el Gobierno actual descree en la temática” pero que “hay personas que pasaron por los talleres y cambiaron su mira mirada y, aunque todavía son parte del Estado, ya resuelven de manera diferente”.