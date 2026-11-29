Tener una réplica digital de nuestro cerebro sobre la cual los médicos puedan estudiar la evolución de una patología, ensayar el efecto de un nuevo medicamento o comparar alternativas terapéuticas antes de aplicarlas al paciente real sería una poderosa herramienta de salud. A eso apuntan una cantidad de experimentos y desarrollos en las fronteras de la neurociencia.

En esa línea, un grupo internacional de expertos, en el que participa un reconocido investigador argentino, logró construir y estudiar los “gemelos digitales” de los cerebros de 6.986 personas de entre 18 y 100 años, provenientes de 16 países. Los detalles del trabajo acaban de publicarse en la prestigiosa revista científica Nature Biomedical Engineering.

¿Qué es exactamente un gemelo digital cerebral? “Es un modelo computacional personalizado que reproduce algunos aspectos del funcionamiento del cerebro. Partimos de una resonancia magnética funcional, que registra señales relacionadas con su actividad, y construimos una red virtual de regiones y mecanismos cerebrales”, le explicó a PERFIL el doctor Agustín Ibáñez, uno de los investigadores. Y continuó: “Después ajustamos cómo se comunican y cómo se equilibran la activación y la inhibición hasta que la simulación se parece a los datos reales”.

Ibáñez detalló que la diferencia respecto de las herramientas clínicas habituales es que “además de observar el cerebro, podemos experimentar con su modelo: cambiar parámetros y estudiar cómo responde. Es como pasar de una imagen de un motor a un simulador de su funcionamiento”. Eso sí, aclaró que los modelos digitales no reproducen pensamientos ni recuerdos.

Lo que viene. Entre las perspectivas que abre esta tecnología figura la posibilidad de investigar nuevas terapias para tratar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o la demencia frontotemporal. Y, eventualmente, contribuir a que los neurólogos puedan elegir el tratamiento más adecuado a cada paciente.

“Podemos modificar las propiedades del modelo y explorar cómo respondería la red simulada. Incorporando información sobre los mecanismos de los fármacos o exposiciones ambientales, podríamos comparar terapias y priorizar cuáles vale la pena probar”, explicó Ibáñez.

La idea también avanza en otros grupos científicos del mundo. En Francia se están evaluando modelos cerebrales personalizados para contribuir a la planificación de cirugías en pacientes con epilepsia que no responden a los medicamentos. Y un proyecto financiado por la Unión Europea busca desarrollar gemelos cerebrales para optimizar los tratamientos farmacológicos de personas con esquizofrenia.

En el nuevo trabajo, los investigadores utilizaron imágenes cerebrales de 5.063 personas sanas, 732 con Alzheimer, otras tantas con degeneración lobar frontotemporal y 459 con deterioro cognitivo leve. Entre los participantes hubo 191 argentinos. Cada modelo permitió estudiar características del funcionamiento de 90 regiones cerebrales.

“Los modelos individuales reprodujeron mejor la actividad cerebral que los basados en promedios de grupos. Además, sus estimaciones se relacionaron con el volumen de materia gris, una medida que no usamos para ajustarlos y eso aporta respaldo biológico: los modelos captan diferencias relevantes y ofrecen posibles mecanismos para interpretarlas”, destacó el investigador.

También pudieron identificar algunas particularidades del proceso de envejecimiento. Según Ibáñez, este se asoció con una actividad cerebral simulada menos variable y un mayor predominio de los mecanismos de inhibición, compatible con una menor flexibilidad de las redes neuronales. En las enfermedades neurodegenerativas aparecieron alteraciones más complejas.

Otra novedad fue la incorporación al análisis de 68 indicadores sociales, económicos y ambientales. Los científicos encontraron asociaciones entre las características del funcionamiento cerebral de los modelos y cuestiones como la contaminación del aire, la calidad del agua y del suelo y las condiciones socioeconómicas.

“Para la prevención, el mensaje es que también necesitamos estudiar las condiciones en las que vivimos, además de los hábitos individuales”, señaló Ibáñez.

¿Cuánto falta para que esta tecnología se incorpore al consultorio de un neurólogo? Todavía hay que demostrar que los modelos pueden anticipar la evolución de una patología o la respuesta a un tratamiento. “El paso decisivo será comprobar que la respuesta virtual predice la respuesta real del paciente”, subrayó.

Según el experto, en cinco o diez años podrían surgir aplicaciones concretas si las validaciones resultan positivas, aunque sería prematuro prometer un uso clínico generalizado. Proyectando el desarrollo de esta tecnología a las próximas décadas, Ibáñez señaló: “Imagino modelos que se actualicen con nuevas imágenes, análisis de sangre, evaluaciones cognitivas e información sobre salud y ambiente. Podrían ayudar a entender por qué dos personas con el mismo diagnóstico evolucionan de forma distinta y a personalizar su seguimiento”.

Un doble para experimentar

El concepto de “gemelo digital” tiene sus orígenes en la ingeniería, donde se utilizan modelos computacionales para reproducir el funcionamiento de máquinas y sistemas complejos. Así es posible ensayar modificaciones, analizar fallas y evaluar sus consecuencias sin intervenir sobre el sistema original.

Trasladar esta idea a las neurociencias supone un desafío: construir un modelo matemático que reproduzca aspectos de la actividad cerebral de una persona, teniendo en cuenta cómo interactúan sus diferentes regiones.

Para hacerlo, los investigadores utilizan información obtenida mediante tecnologías como la resonancia magnética funcional y ajustan los parámetros de la simulación hasta lograr que su funcionamiento se aproxime al observado en el cerebro real.

A diferencia de una imagen convencional, que permite estudiar determinadas características anatómicas o funcionales, un gemelo digital ofrece la posibilidad de realizar experimentos virtuales.

En el futuro, estos modelos podrían actualizarse periódicamente con los resultados de nuevos estudios clínicos y de laboratorio. Y convertirse así en una herramienta complementaria de las que hoy utilizan los médicos para tomar decisiones.