Detrás de cada tramo limpio del río hay una logística e ingeniería que casi nadie ve. En la frontera estratégica donde el río Matanza deja de llamarse así para convertirse en el Riachuelo –justo debajo del Puente La Noria–, un equipo interdisciplinario de limpieza ribereña opera en forma de guardia permanente las 24 horas en una nueva base con barreras flotantes capaces de frenar hasta aproximadamente 10.000 kilos de desechos por jornada.

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La lógica de esta intervención cambia radicalmente el paradigma de la limpieza de las aguas del Riachuelo. En lugar de perseguir basura desperdigada a lo largo de sus 15 kilómetros de recorrido, el dispositivo aprovecha un angostamiento natural del cauce para instalar una “llave de paso” de 250 metros de barreras flotantes de tipo oceánico, que intercepta los desechos en forma concentrada en el punto de ingreso a la cuenca baja.

El esfuerzo invisible combina el despliegue de una embarcación de apoyo para maniobrar entre corrientes, cámaras de videovigilancia con monitoreo remoto y operarios en tierra firme. La escena se repite en un ritmo preciso: una grúa hidráulica sumerge su brazo, captura unos 200 kilogramos de basura por maniobra y los deposita mecánicamente en contenedores roll-off, durante un ciclo de 50 extracciones diarias.

Llave de Paso / Limpieza del Riachuelo | Crédito: Gentileza GCBA

"Nunca antes se había hecho un operativo contra la basura en el Riachuelo como el que hacemos en Puente La Noria. Podemos retener todos los días cerca de 10.000 kilos de plástico y otros residuos que dejan de ingresar a la Ciudad y al Río de la Plata, poniéndole una verdadera 'llave de paso' a la mugre que entra desde el Conurbano”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

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A diferencia de otras barreras, esta tiene un efecto de cierre que se va amoldando a los cambios constantes de la corriente del Riachuelo, lo que evita desprendimientos no planificados de aquellos residuos provenientes del río Matanza y que, a su vez, podrían desembocar en el Río de la Plata.

El impacto positivo de la herramienta, que fue instalada el 14 de septiembre de este año, ya se refleja en sus cifras operativas. El dispositivo captura entre el 75% y el 80% de los desechos flotantes antes de que ingresen a la zona más urbana y densa de la Ciudad. Además, la base está diseñada para remover hasta entre 8 y 10 toneladas diarias de residuos sólidos flotantes: el equivalente a 240-300 toneladas mensuales o hasta 3.600 toneladas anuales.

No es sólo basura plástica lo que se captura

Si bien lo que más se retiene es basura plástica, también gran parte de estos desechos capturados están conformados por maderas, diversos metales, latas y, en buena medida, por textiles.

“Estamos sacándole, por fin, después de muchos años, residuos al Riachuelo y trabajando para un espacio totalmente limpio de basura”, cuenta Javier García Elorrio, Subgerente Operativo de Higiene Urbana en las Cuencas Hídricas de la Dirección General de Limpieza (DGLIM) del Gobierno de la Ciudad.

Llave de Paso / Limpieza del Riachuelo | Crédito: Gentileza GCBA

Desde el punto de vista económico y operativo, la lógica del proyecto también resulta particularmente eficiente: retirar estos residuos flotantes en Puente La Noria implica capturarlos antes de que queden desperdigados a lo largo de aproximadamente 15 kilómetros de recorrido urbano posterior, evitando mayores costos de limpieza, la dispersión sobre ambas márgenes y la afectación de múltiples jurisdicciones.

Así, la Base Operativa Puente La Noria no constituye únicamente un dispositivo de limpieza local, sino una infraestructura ambiental de alcance metropolitano, destinada a proteger el tramo urbano final de la Cuenca Matanza-Riachuelo. En este sentido, Matías Lanusse, secretario de Higiene porteño, señaló: “Trabajamos todos los días para mejorar la limpieza no sólo en el espacio público, sino también en las márgenes del Riachuelo y el Río de la Plata”,

Llave de Paso / Limpieza del Riachuelo | Crédito: Gentileza GCBA

Gestión compartida

A la mitad de este engranaje ambiental se encuentra la coordinación interjurisdiccional. El problema de la contaminación hídrica no reconoce límites geográficos ni políticos; por eso, la eficacia de la "Llave de Paso" descansa sobre una articulación conjunta entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia, Nación y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). “Tenemos que seguir trabajando juntos porque esto no lo arregla alguien solo”, remarcó García Elorrio. Y añadió: “La basura y la contaminación no reconocen de qué lado del río están”.

La CABA aporta la supervisión e inspección operacional a través de la DGLIM, mientras que la infraestructura de soporte (como la plataforma de hormigón para camiones) e hitos logísticos como el traslado y la disposición final son coordinados en conjunto con ACUMAR. Esta sinergia institucional permite proteger simultáneamente las costas de la Ciudad, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda.

Llave de Paso / Limpieza del Riachuelo | Crédito: Gentileza GCBA

Beneficios urbanos y regionales

Detener el plástico en el punto exacto de transición genera un efecto en cadena positivo sobre toda la cuenca metropolitana:

▪️Ahorro operativo y de costos: capturar la basura en una sola ubicación fija evita desplegar operativos costosos y dispersos a lo largo de 15 kilómetros de ribera urbana.

▪️Protección de infraestructura: previene acumulaciones dañinas en pilotes, puentes, instalaciones portuarias y sistemas de drenaje hídrico.

▪️Navegabilidad y seguridad: mejora las condiciones del curso de agua para la navegación de embarcaciones de servicio y monitoreo, como así también de la práctica de deportes con la nueva bajada de remeros en Barracas.

▪️Impacto internacional: reduce significativamente el vertido de plásticos en el Río de la Plata, contribuyendo directamente a los compromisos de conservación hídrica asumidos en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

El Riachuelo como un corredor ambiental

Más allá de la remoción de plástico que está teniendo un impacto notable en su corto período de funcionamiento, la mentalidad del proyecto es a largo plazo. El objetivo final de la base interceptora es devolverle la vida al río y dejar de posar una mirada desesperanzadora sobre él.

Al liberar el cauce de la corriente de basura que asfixia la superficie, se abre espacio para la recuperación del espacio público ribereño y la regeneración de la flora y fauna autóctonas.

La disminución sostenida de residuos flotantes permite que el tramo urbano del Riachuelo deje de ser percibido como una canalización de desechos para consolidarse progresivamente como un corredor ambiental. La integración de tecnología, trabajo humano permanente e instituciones comprometidas demuestra, de a poco, que frenar la corriente plástica no sólo es posible, sino que es el primer paso para reencontrar a la Ciudad con sus ríos.