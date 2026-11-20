El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires condenó hoy a Cristian “Pity” Álvarez a la pena de años de 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz cometido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Sin el artista presente en la sala ni conectado por Zoom al momento de la sentencia, y después de más de ocho años, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro lo encontraron culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además, dispusieron que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados cumpla la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica. Los fundamentos del fallo se conocerán más adelante.

La audiencia, que comenzó con más de una hora de demora, tuvo la sala colmada. Del lado de la víctima asistieron por primera vez su hija Micaela, junto a su hermana Marita, su expareja Verónica Román y Jacqueline Guzzardi. En apoyo al músico estuvieron su hermana, Silvina Álvarez Congiú, su tío —el sacerdote César Scicchitano, conocido como el “cura rockero”— e integrantes de su banda.

El tribunal no había autorizado el traslado de Álvarez desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial de Castelar, donde permanece bajo una internación compulsiva de 90 días (de los cuales ya cumplió 49). Si bien decidió desconectarse para la lectura de la parte dispositiva, sí había participado brevemente por videollamada antes de la deliberación para hacer uso de sus últimas palabras: “Quiero decir que me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”, sostuvo en referencia a Sandro Abraldes. “Yo fui a sentarme ahí a hacer una declaración amplia, hice una explicación de lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal. Nada más. Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal”, cerró.

Pity Álvarez fue condenado a 12 años, pero su defensa adelantó que recurrirán: "Disparate vergonzante"

Previo a esa intervención, la jornada estuvo marcada por la tensión en las réplicas finales. Mientras la querella desestimó los pedidos de nulidad y absolución, el fiscal Abraldes ratificó su postura y cuestionó la estrategia defensiva. Por su parte, el abogado defensor Javier Baños advirtió sobre una “condena desmesurada” y señaló la situación de vulnerabilidad y salud mental de su cliente, lo que motivó un fuerte cruce con Goerner y Ramos Padilla, quienes lo interrumpieron para pedirle que no repitiera su alegato y terminar con el “debate de café”.

El fiscal Sandro Abraldes había solicitado 18 años y 6 meses de prisión y que el cantante fuera detenido al finalizar su internación psiquiátrica. Sostuvo que Álvarez comprendía la criminalidad de sus actos y descartó la legítima defensa: “Jugó a ser Dios, salió armado y decidió que Cristian Díaz debía morir”. En consonancia, la querella conformada por Fabián Améndola y Fernando Burlando, en representación de la familia de la víctima, habían pedido 11 años y 2 meses bajo arresto domiciliario y con salidas laborales. Por último, la defensa de Javier Baños y Sebastián Queijeiro reclamaron la absolución por legítima defensa o, en subsidio, una condena por exceso en la legítima defensa (con un máximo de 5 años). Además, insistieron en la nulidad del debate al considerar que se trató de un “juicio en ausencia” contra una persona con internación psiquiátrica forzada.

LP / JMV