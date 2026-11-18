Luego de diversos pedidos de absolución y de desestimación de la defensa, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires consideró los agravantes de odio de género, alevosía y ensañamiento para condenar este miércoles a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos por el ataque a dos parejas de lesbianas el 6 de mayo de 2024.

En el ataque murieron Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante y resultó gravemente herida la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos. El tribunal conformado los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, encontró a Barrientos culpable del delito de “homicidio agravado con ensañamiento y alevosía por odio a la orientación sexual de las víctimas y por la utilización de un medio idóneo para causar un peligro al bien común”. Barrientos arrojó combustible en la habitación donde las cuatro mujeres dormían y las prendió fuego.

El juzgado dará a conocer los fundamentos de la condena el 19 de febrero del año próximo. Tanto la fiscalía como las querellas habían solicitado que Barrientos sea condenado a prisión perpetua por los tres homicidios agravados y por la tentativa de homicidio a Sofía Castro Riglos. En contraparte, la defensa había pedido la absolución del acusado amparándose en el beneficio de la duda.

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