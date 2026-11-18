Este miércoles 18 de noviembre se conocerá el veredicto del juicio por el triple lesbicidio del barrio porteño de Barracas, ocurrido en mayo de 2024, cuando cuatro mujeres lesbianas fueron atacadas con fuego dentro de la habitación que compartían en una pensión. Tres murieron y una sobrevivió. El acusado, Justo Fernando Barrientos, enfrenta un pedido de prisión perpetua por parte de la Fiscalía y las querellas, mientras que su defensa solicitó la absolución. En la previa de la sentencia, la abogada de la sobreviviente, Luciana Sánchez, habló con PERFIL sobre las pruebas presentadas, las dificultades de la investigación y el reclamo para que la Justicia reconozca expresamente el crimen como un lesbicidio.

Justo Fernando Barrientos, acusado del triple lesbicidio de Barracas

La audiencia se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5, que deberá resolver la responsabilidad penal de Barrientos por el ataque que provocó las muertes de Andrea Amarante, Pamela Cobbas y Mercedes Roxana Figueroa, y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente.

La jornada comenzará a las 9.30 con las respuestas de las acusaciones a los planteos de la defensa y las últimas palabras del imputado. La lectura del veredicto está prevista para las 11. En paralelo, la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más convocó a concentrarse desde las 9 frente al Palacio de Tribunales para acompañar a las víctimas y exigir que la sentencia reconozca el carácter lesbicida del ataque.

Caso Loan: “No hay pruebas de un accidente fatal”, aseguró la abogada de la familia y cuestionó el hallazgo del botín

A pocas horas de la resolución judicial, Luciana Sánchez, abogada de Sofía Castro Riglos, reconoció el desgaste que significaron los más de dos años de investigación y el desarrollo del juicio oral. “Llegamos muy cansadas. Antes del juicio hubo dos años de investigación”, sostuvo en diálogo con PERFIL.

La letrada cuestionó especialmente la actuación del juez de instrucción, a quien responsabilizó por las dificultades para incorporar pruebas y reconocer el contexto de discriminación que, según la querella, atravesó el ataque. “Fue una investigación muy costosa, donde el juez de instrucción no quería producir prueba ni reconocer este crimen como un ataque a las personas con identidades lesbianas por su orientación sexual, por su proyecto de vida”, afirmó.

Sánchez aseguró que cada avance requirió un esfuerzo de las querellas y que, pese al trabajo realizado, llegan a la sentencia con expectativas moderadas. “Nos costó mucho, así que llegamos cansadas, con pocas expectativas, la verdad, aunque debo decir que lo dimos todo”, expresó.

La abogada destacó especialmente el aporte de Sofía, quien brindó información durante la investigación, aunque posteriormente no estuvo en condiciones de declarar ante el tribunal debido a las consecuencias que todavía atraviesa por el ataque. Según Sánchez, los testimonios permitieron reconstruir el clima de hostigamiento que existía en el establecimiento y las expresiones discriminatorias que sufrían las cuatro mujeres.

“Se ejercían en ese hotel actos discriminatorios y había manifestaciones discriminatorias por parte de muchas de las personas que viven ahí, algunas más directas, otras menos directas”, explicó.

Así quedó la habitación de la pensión de Barracas tras el ataque incendiario

Cómo fue el ataque

El hecho ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024, en una pensión ubicada sobre la calle Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas. Allí vivían Andrea Amarante, Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Sofía Castro Riglos, quienes compartían una habitación en condiciones de precariedad habitacional.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Barrientos arrojó una sustancia combustible encendida dentro de la habitación mientras las cuatro mujeres descansaban. El fuego se propagó rápidamente y les provocó graves quemaduras. La acusación también sostuvo que, cuando una de las víctimas intentó escapar, el imputado la golpeó y empujó para impedir que saliera.

Pamela Cobbas murió el 6 de mayo, Mercedes Roxana Figueroa falleció el 8 y Andrea Amarante, el 12 de ese mes. Sofía Castro Riglos sobrevivió al incendio, aunque sufrió lesiones y secuelas que continúan afectando su vida cotidiana.

Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, víctimas del lesbicidio de Barracas

El fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi y las tres querellas solicitaron prisión perpetua para Barrientos por los homicidios agravados de las tres mujeres y la tentativa de homicidio agravado contra Sofía Castro Riglos. Entre los agravantes reclamados se encuentran el odio por orientación sexual, la violencia de género, el ensañamiento y la utilización de un medio capaz de generar peligro común.

La defensa, encabezada por Ricardo Antonio Richiello, pidió la absolución del acusado por el beneficio de la duda. De manera subsidiaria, solicitó que se descarten los agravantes y se considere una figura penal menos grave. También cuestionó la constitucionalidad de la prisión perpetua y las reparaciones económicas reclamadas.

Para Sánchez, las pruebas producidas durante el juicio permiten acreditar tanto la violencia de género como el carácter lesbicida del ataque. “Consideramos que el tribunal tiene pruebas más que suficientes tanto para tener por probado el femicidio como el lesbicidio”, aseguró.

Desde la querella insisten en que la sentencia debe nombrar expresamente el crimen como lesbicidio. Ese reconocimiento, explicó Sánchez, constituye una de las medidas de reparación solicitadas para las víctimas y para la comunidad de personas lesbianas.

En una entrevista anterior con PERFIL, la letrada había advertido sobre las consecuencias de una sentencia que no contemplara los prejuicios hacia la orientación sexual de las mujeres. “Si no se reconocen los agravantes por los prejuicios hacia la orientación sexual de las víctimas, se borra el daño que se ha hecho a la comunidad LGBT y a las víctimas por su orientación sexual. Se borra la identidad de las víctimas, se reproduce el sentido del crimen”, sostuvo.

Y agregó que sería “reafirmar lo que un asesino quería, que era borrar la identidad de las víctimas”.

Caso Loan: los chats de Elizabet Cutaia, la abogada acusada de entorpecer la investigación que también defiende a un presunto jefe narco

“Respecto a las deficiencias en la investigación, el Estado debería asumir responsabilidad e investigar qué pasó en este caso y también tomar medidas para que no vuelva a haber estas deficiencias”, reclamó la abogada.

Entre las propuestas de la querella se encuentra la intervención obligatoria de fiscalías especializadas cuando existan indicios de violencia contra personas LGBTIQ+. Sánchez planteó la necesidad de fortalecer la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y crear una fiscalía específica para investigar hechos de violencia contra personas de la diversidad sexual. A su entender, "todavía son escasas las sentencias que reconocen las formas particulares de violencia y discriminación contra personas LGBT+".

La letrada consideró que existe una deuda del Poder Judicial en la investigación y el juzgamiento de estos hechos, por lo que reclamó mecanismos concretos para evitar que se repitan las falencias que atravesaron la causa.

Qué reparaciones reclama Sofía Castro Riglos

Además de la prisión perpetua y el reconocimiento del lesbicidio, la querella de Sofía solicitó una serie de medidas de reparación económica y simbólica: “Hemos pedido tanto reparaciones económicas como reparaciones simbólicas”, explicó.

Entre los reclamos se encuentran una indemnización por la pérdida de su compañera Andrea Amarante, por las capacidades afectadas a raíz del ataque y por los bienes personales que perdió.

La abogada denunció que, mientras las víctimas permanecían internadas, sus pertenencias fueron retiradas de la habitación y entregadas a otras personas. “Pedimos que se la indemnice también por los bienes que perdió y que el Estado tiró a la calle porque el inmueble y sus cosas le fueron entregadas a otras personas, a los vecinos del hotel, mientras ellas estaban en el hospital agonizando”, señaló.

Según explicó, Sofía cobra una pensión por discapacidad y se promovió una acción de amparo vinculada con su situación habitacional, pero esos recursos no alcanzan para cubrir sus necesidades.

La querella también pidió que, si la sentencia reconoce el lesbicidio, se oficie al Estado nacional para que el vocero presidencial, Adrián Ravier, realice un reconocimiento público del crimen, rectifique declaraciones anteriores de Manuel Adorni y lea los principales párrafos de la resolución judicial durante una conferencia de prensa.

Movilización frente a Tribunales

La lectura de la sentencia estará acompañada por una concentración convocada por la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más, que llamó a organizaciones sociales, activistas y a la comunidad a reunirse desde las 9 frente al Palacio de Tribunales. La convocatoria reclama justicia por Andrea, Pamela y Roxana, además de reparación para Sofía, y exige que la sentencia reconozca expresamente el triple lesbicidio.

“Nombrar el lesbicidio es dar cuenta de una violencia con su propia historia, su propia lógica y sus propias víctimas”, sostuvo la organización en el comunicado difundido antes del veredicto.

Consultada por PERFIL sobre el acompañamiento que habrá en las puertas de Tribunales, Sánchez destacó que la movilización permitió visibilizar la gravedad del ataque más allá de las personas directamente afectadas. “Nos parece importante que se haya visibilizado esto como un hecho de gravedad social, que trasciende el interés específico de las personas con identidades lesbianas”, concluyó.

cp