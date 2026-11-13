Caso Loan: “No hay pruebas de un accidente fatal”, aseguró la abogada de la familia y cuestionó el hallazgo del botín

La hipótesis de que Loan Danilo Peña fue atropellado el día de su desaparición volvió a instalarse esta semana en el juicio que se desarrolla en Corrientes. Sin embargo, la familia del niño de cinco años, desaparecido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, no comparte esa interpretación. En diálogo con PERFIL, la abogada de la querella, María Belén Russo Cornara, aseguró que todavía no existen pruebas concluyentes de un accidente fatal y sostuvo que la investigación debe concentrarse en esclarecer quién se llevó al menor y dónde está.

“Respecto del atropellamiento, quiero ser clara, no es la hipótesis que sostenemos desde la querella. No se han acreditado elementos concluyentes que permitan afirmar que Loan sufrió un accidente fatal”, afirmó la letrada, después de que el subcomisario de la Policía Federal Leandro Simón declarara ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

El investigador, con 25 años de experiencia en causas de homicidio, había señalado que un accidente de tránsito era, a su criterio, una de las explicaciones más probables. También planteó dos posibles escenarios: que Loan hubiera sido retirado del lugar todavía con vida y muriera por falta de asistencia médica, o que alguien cercano a los responsables colaborara con el ocultamiento del cuerpo después de un eventual atropellamiento fatal.

Loan Danilo Peña durante el almuerzo familiar del 13 de junio de 2024

Para Russo Cornara, esas posibilidades no alcanzan para modificar la posición de la familia. “Nuestra posición continúa centrada en su sustracción y desaparición, y en esclarecer qué ocurrió realmente, sobre todo dónde está y para qué se lo llevaron”, sostuvo.

El botín de Loan y un cabello que volvió a generar interrogantes

Uno de los puntos que más dudas genera en la investigación es el hallazgo de uno de los botines del niño, encontrado en un lodazal ubicado a casi tres kilómetros del lugar donde fue visto por última vez.

Durante su declaración, Simón puso en duda que el calzado hubiera aparecido allí de manera casual. “Era imposible encontrarlo si no se sabía que estaba ahí”, afirmó ante los jueces.

La abogada de la familia coincidió con esa interpretación y sostuvo que las circunstancias del hallazgo deben analizarse junto con las declaraciones de otros investigadores. “Para nosotros, la posibilidad de que haya sido colocado deliberadamente es la única que tiene sentido, porque no hay posibilidad de que un niño, en ese entonces de 5 años, llegue hasta ese lugar, y habiendo vacas, animales, es imposible que se encuentre un botín en el primer intento de búsqueda”, señaló.

Por su parte, el bioquímico Jorge Reimer, del Instituto Médico Forense de Corrientes, confirmó ante el tribunal que dentro del botín se encontró un cabello con bulbo, una característica que permite intentar obtener material genético para su análisis.

“Yo separé y rotulé esa muestra”, explicó el especialista, quien aseguró que se preservó la cadena de custodia para los estudios posteriores.

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El hallazgo también figura en un informe de la criminalista Florencia Esquivel, de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Allí se describió un cabello castaño oscuro de 16,5 centímetros de longitud, con bulbo completo, que fue remitido para un análisis de ADN.

Según fuentes judiciales, los resultados obtenidos hasta ahora no permitieron avances significativos en la investigación. Para la querella, el interrogante principal sigue siendo cómo llegó el botín hasta ese lugar y si alguien intervino para colocarlo allí.

Los celulares de los acusados y las dudas sobre las pruebas

Russo Cornara también se refirió a las irregularidades detectadas durante el análisis de los teléfonos de algunos imputados, especialmente el de Carlos Guido Pérez, acusado junto con su esposa, María Victoria Caillava, de participar en la sustracción y ocultamiento de Loan.

Simón había declarado que el celular de Pérez dejó de registrar señal en dos oportunidades durante el día de la desaparición, por períodos cercanos a una hora. Una de esas interrupciones coincidió con la salida del matrimonio de El Algarrobal.

Según el subcomisario, al comparar esos registros con los días anteriores, los investigadores comprobaron que no se trataba de un comportamiento habitual del dispositivo.

La abogada explicó que esas irregularidades ya habían sido mencionadas por otros testigos, entre ellos Pirrone, Maximiliano Aciares y Pablo Fernando Culshaw, quienes declararon sobre información faltante o eliminada, actividad posterior a la detención del imputado y problemas relacionados con la cadena de custodia del teléfono.

“Los períodos sin señal mencionados por Simón adquieren relevancia al analizarlos junto con esos antecedentes, porque es fundamental determinar qué ocurrió con el teléfono y si existieron maniobras destinadas a ocultar información”, explicó.

Y agregó: “Que distintas personas, declarando bajo juramento, digan lo mismo es importante para nosotros, aunque siguen sin responder nuestra pregunta de dónde está Loan”.

María Noguera y José Peña, padres de Loan, junto a una pancarta con la imagen de su hijo frente a su casa en 9 de Julio, Corrientes

Durante la audiencia también se conocieron detalles sobre las pericias realizadas a la camioneta Ford Ranger de Pérez y Caillava.

La subinspectora de la Policía Federal Abril Pizarro explicó que una prueba de Luminol detectó indicios compatibles con sangre humana en cuatro sectores del paragolpes delantero. Sin embargo, aclaró que se trataba de un examen orientativo y que las muestras fueron enviadas para determinar su origen.

Por su parte, el gendarme Omar Acuña describió un raspón en el paragolpes y el guardabarros derecho, aunque consideró que la marca era compatible con el roce de un objeto duro y no con el impacto contra una persona.

“Sus declaraciones han perdido toda credibilidad”: las críticas a Laudelina Peña

Otro de los cuestionamientos de la querella apunta a Laudelina Peña, tía del niño y una de las siete personas acusadas de participar en su desaparición. La mujer fue quien inicialmente instaló la versión de que Loan había sido atropellado y que posteriormente ocultaron su cuerpo. Sin embargo, durante el juicio se retractó y aseguró que aquella declaración era falsa.

Para Russo Cornara, los cambios de versión de Laudelina dificultaron el avance de la investigación. “Desde la querella consideramos que sus declaraciones han perdido toda credibilidad. Modificó su versión de los hechos tantas veces, incurriendo en contradicciones sustanciales, que resulta imposible otorgarle seriedad a cualquiera de sus relatos sin una corroboración independiente”, afirmó.

“Por eso, debemos concentrarnos en las pruebas objetivas que se están produciendo durante el juicio”, agregó.

La hipótesis del atropellamiento también había sido sostenida por el excomisario Walter Maciel, quien durante su declaración del 11 de septiembre responsabilizó directamente a Pérez, Caillava y Laudelina. “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son Pérez, Caillava y Laudelina Peña”, había afirmado el exjefe policial, también imputado en la causa.

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Qué se espera de los próximos testigos

El juicio continuará el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, desde las 8.30, con nuevas declaraciones vinculadas a los primeros procedimientos de búsqueda, el hallazgo del botín y las entrevistas realizadas a menores relacionados con la causa.

Entre los testigos convocados se encuentra Juan Carlos Monteros, un policía que participó del rastrillaje del 14 de junio de 2024 y estuvo presente cuando apareció el calzado. También está citada Laura Carlota Eliacópoulos, propietaria del campo donde fue encontrado.

Además fueron convocados Julia Soledad Bradilo, psicóloga del Cuerpo Forense de Corrientes, y Armando Dalmacio Insaurralde, quienes participaron en el acompañamiento y las entrevistas a dos menores identificados en las actuaciones judiciales.

En tanto, los policías Claudio Gabriel Simonelli y Osvaldo Norberto Verón deberán declarar sobre las inspecciones aéreas realizadas con drones durante la búsqueda del niño.

La nómina de testigos sufrió modificaciones este viernes 13 de noviembre y no se descartan otros cambios antes de las audiencias.

Dos grupos de acusados

A más de dos años de la desaparición de Loan, 17 personas enfrentan el juicio oral por su presunta participación en la sustracción y ocultamiento del niño o por maniobras destinadas a entorpecer la investigación.

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El primer grupo está integrado por siete imputados: Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Walter Maciel.

Los seis primeros están acusados como coautores del delito de sustracción y ocultamiento de un menor de diez años, mientras que al excomisario se le atribuye una participación necesaria.

En paralelo, otros diez acusados enfrentan cargos relacionados con presuntas maniobras para desviar la investigación. Se trata de Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio.

Según la acusación fiscal, algunos de ellos se presentaron como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy y se instalaron en el hotel Despertar del Iberá, en 9 de Julio, donde alojaron a testigos clave, entre ellos Macarena Peña, hija de Laudelina, y Camila Núñez. Entre los delitos atribuidos a los integrantes de este grupo figuran encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación del secreto profesional, según la participación que se le imputa a cada uno.

Durante las últimas audiencias también declaró Karina Pedrini, una trabajadora social que entrevistó a los hijos menores de Laudelina Peña y Bernardino Benítez cuando se encontraban alojados en el hotel Despertar del Iberá, en 9 de Julio.

La profesional relató que los niños manifestaron que querían regresar a sus casas, un testimonio que se incorporó al debate sobre las condiciones en las que permanecieron en ese establecimiento y la actuación de quienes los acompañaban.

Mientras el tribunal continúa escuchando a los testigos, la familia de Loan mantiene su reclamo de que se investigue la desaparición del niño. “Nuestra prioridad no es sostener una hipótesis sin pruebas, sino conocer la verdad, determinar las responsabilidades y, fundamentalmente, saber qué pasó con Loan y dónde está”, concluyó Russo Cornara ante PERFIL.