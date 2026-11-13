Caso Loan: “Era imposible encontrarlo si no se sabía que estaba ahí”, declaró un policía sobre el botín del nene

La desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en Corrientes, volvió a quedar bajo la hipótesis de un posible atropellamiento. Este jueves, durante una nueva audiencia del juicio, el subcomisario de la Policía Federal Leandro Simón aseguró que un accidente fatal es, a su criterio, una de las explicaciones más probables de lo ocurrido con el niño.

Sin embargo, su declaración también dejó al descubierto una serie de elementos que los investigadores consideraron sospechosos: teléfonos que dejaron de registrar actividad, un papel con anotaciones de llamadas, posibles rastros de sangre y el hallazgo de uno de los botines del menor en un lugar donde, según el testigo, difícilmente podría haber sido encontrado "por casualidad".

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes

Simón tiene 25 años de experiencia en investigaciones de homicidios y llegó a la localidad correntina de 9 de Julio a fines de junio de 2024, pocos días después de la desaparición. Permaneció allí más de un mes y participó de rastrillajes, allanamientos y distintas pericias ordenadas por el Juzgado y la Fiscalía Federal de Goya.

Ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el policía explicó que durante la investigación se evaluaron distintas posibilidades, entre ellas un secuestro, la trata de personas y un homicidio. Sin embargo, sostuvo que el comportamiento de algunos de los acusados los llevó a considerar otras explicaciones. “Yo creo que es lo más probable que haya ocurrido, un accidente fatal”, afirmó.

El subcomisario planteó dos escenarios: “Sabemos que en un caso de un homicidio culposo las penas son más bajas que en un hecho doloso y eso nos llevaba a pensar. Si fue un accidente, por qué nos llevó a todo esto (por el juicio). La única posibilidad que se nos ocurría eran dos: que la víctima estuviera con vida y no le haya brindado la asistencia médica que requería; o una vez consumado el accidente fatal, un allegado haya colaborado con el ocultamiento de cuerpo”, declaró.

Los celulares, la camioneta y un papel

Uno de los puntos centrales del testimonio estuvo relacionado con los movimientos de Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, unos de los principales acusados en la causa.

Simón recordó que los investigadores analizaron los teléfonos de los imputados y detectaron faltantes de información que describió como un “cierto patrón de borrado”.

En particular, señaló que el celular de Pérez dejó de registrar señal en dos oportunidades durante el día de la desaparición, por períodos cercanos a una hora. Una de esas interrupciones coincidió con el momento en que el matrimonio habría salido del paraje El Algarrobal. “Se hizo una comparación con los días anteriores y se constató que no era un movimiento habitual de ese celular”, explicó.

También mencionó los mensajes que Pérez le envió al entonces comisario Walter Maciel, en los que solicitaba custodia policial y pedía dejar sus vehículos en la comisaría porque temía que alguien pudiera colocarles pruebas falsas.

María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, detenidos y acusados por la desaparición de Loan

Para Simón, el contenido de esas comunicaciones resultó llamativo. “En los mensajes que le manda al comisario Walter Maciel notamos que describía una coartada, un acto de defensa”, sostuvo.

Durante un allanamiento en la vivienda del matrimonio, los investigadores encontraron un papel roto en el que estaban anotadas las comunicaciones telefónicas realizadas después de la desaparición. “Es algo que nunca vi. Era como un backup de las llamadas”, recordó el subcomisario.

La camioneta Ford Ranger de Pérez y Caillava también ocupó buena parte de la audiencia. Simón declaró que participó de las actuaciones en las que se detectaron posibles rastros de sangre en la parte delantera del vehículo. Además, recordó que perros especializados en odorología habían señalado la presencia del olor de Loan.

A ellos se suma que la subinspectora de la Policía Federal Abril Pizarro explicó que, mediante una prueba de Luminol, detectó indicios compatibles con sangre humana en cuatro sectores del paragolpes delantero. “Teníamos color, persistencia e intensidad en cuatro sectores”, detalló.

La especialista aclaró que se trataba de una prueba orientativa y que las muestras fueron enviadas para realizar estudios complementarios y establecer su origen.

Por su parte, el gendarme Omar Acuña, quien fotografió la camioneta, describió un raspón en el paragolpes delantero y el guardabarros derecho. Según su evaluación, la marca era compatible con el roce de un objeto duro y no con el impacto contra una persona.

El botín de Loan

Otro de los momentos de la audiencia estuvo vinculado con el hallazgo de uno de los botines de Loan, encontrado en una zona de barro alejada del naranjal donde el niño fue visto por última vez. Simón puso en duda que el calzado hubiera aparecido allí de manera casual.

“Era imposible encontrarlo si no se sabía que estaba ahí”, aseguró ante los jueces.

El investigador relacionó ese hallazgo con los datos obtenidos de la geolocalización de los teléfonos de los imputados.

Según explicó, el GPS del celular de Caillava la ubicaba aquella tarde cerca de una escuela, donde sospechan que pudo haberse encontrado con Laudelina Peña, tía de Loan. “El GPS del celular de Caillava la ubica esa tarde cerca de la escuelita”, declaró.

También señaló una diferencia en los tiempos de traslado. Mientras que el recorrido en vehículo desde ese punto hasta la vivienda podía realizarse en aproximadamente un minuto, los registros indicaban que Caillava había demorado cerca de nueve.

Para el subcomisario, esa diferencia alimentó la sospecha de que el botín pudo haber sido entregado a Laudelina para colocarlo posteriormente en el lugar donde fue encontrado.

Laudelina había sido quien instaló inicialmente la versión de que Loan fue atropellado y que luego ocultaron su cuerpo. Luego, durante el juicio se retractó y aseguró que aquella declaración "era falsa".

La versión de Walter Maciel

La hipótesis del accidente también había sido planteada por Walter Maciel, el excomisario de 9 de Julio imputado en la causa, durante su declaración del 11 de septiembre.

En aquella oportunidad, el exjefe policial negó haber participado en la desaparición y responsabilizó directamente a Pérez, Caillava y Laudelina Peña. “Yo no sabía que iba a haber un atropellamiento y que a Loan lo iban a ocultar hasta hoy”, sostuvo.

También afirmó: “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son Pérez, Caillava y Laudelina Peña”. Maciel aseguró que no tenía relación con lo ocurrido y pidió disculpas a María Noguera, la madre del niño, por no haber podido encontrarlo.

“Yo me comprometí con la madre que le iba a traer a su hijo. Y no lo cumplí hasta el día de hoy”, expresó.

Durante la audiencia de este jueves también declararon otros integrantes de las fuerzas federales que participaron de las primeras medidas de investigación.

Jorge Luis Rómulo, testigo del secuestro de prendas de Loan encontradas en la Comisaría de 9 de Julio, recordó que había ropa con imágenes del Hombre Araña, botas de lluvia y la funda de una almohada.

La oficial Paula Altamirana explicó que buscó huellas dactilares en los vidrios de la Ford Ranger, pero no consiguió recuperar rastros. También declaró Diego Terri, quien trabajó como chofer de los peritos que examinaron el vehículo, y prestaron testimonio los gendarmes Gustavo Castillo y Teodoro Duarte.

La jornada tuvo además un momento de tensión cuando el abogado Rodolfo Baqué, defensor de Elizabet Cutaia, protagonizó un cruce con el presidente del tribunal, Fermín Ceroleni.

“Usted está transformando todo esto en un circo”, le reprochó el magistrado, quien también lo acusó de interrumpir reiteradamente el desarrollo del debate y pidió que quedara constancia de su comportamiento.

cp