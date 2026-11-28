Tal como estaba previsto, la avenida Lugones y la AU Dellepiane sufrirán cortes totales y reducciones de calzada durante todo este fin de semana debido al avance de diferentes obras viales impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño a través de Autopistas Urbanas (AUSA), la autopista Dellepiane permanecerá completamente cerrada durante 24 horas a partir del sábado a las 7 para el montaje de una nueva pasarela peatonal.

Mientras que la avenida Lugones, por su parte, sufrirá cierres nocturnos hoy y mañana a la altura de Udaondo y reducción de carriles durante el día a la altura de La Pampa tanto por la construcción del nuevo paso bajo nivel como por el futuro anillo peatonal.

Los cortes en Lugones. En este caso, los trabajos consistirán en ejecutar los pilotes de la estructura que permitirá montar el futuro anillo peatonal metálico que tendrá el Paso Bajo Nivel Pampa, que se está construyendo en el límite de Palermo y Belgrano. Estos trabajos requerirán el siguiente cronograma de cortes y restricciones:

El cronograma de corte sobre esta vía rápida rige desde anoche hasta hasta las 8 de hoy en el tramo que va desde la avenida Udaondo hasta los Ombúes, en el Parque Tres de Febrero.

Como alternativa de circulación vial, el tránsito puede utilizar Av. Del Libertador y tomar Lugones – Illia en los accesos de Ombúes o Dorrego.

◆ Hoy

De 8 a 16 horas, la circulación estará parcialmente habilitada. En este caso se mantendrán tres carriles derechos restringidos a la altura de la calle La Pampa y los dos carriles izquierdos estarán habilitados a la circulación.

De 16 a 23 horas, habrá dos carriles derechos restringidos a la altura de Pampa, mientras que los tres carriles estarán habilitados a la circulación.

A las 23 se cierra nuevamente Lugones, desde Udaondo hasta Ombúes, hasta las 5 del domingo. En este caso, la alternativa será la misma que se utilizó el viernes.

◆ Mañana

A las 5 se habilitará Lugones, pero se mantendrá con reducción de calzada hasta las 22. En este período de tiempo, permanecerán restringidos tres carriles derechos a la altura de La Pampa y se mantendrán dos carriles izquierdos habilitados al tránsito.

Llegada las 22 horas se cierra nuevamente la avenida Lugones, desde Udaondo hasta Ombúes, hasta las 5 del lunes. Manteniéndose como alternativa Av. Del Libertador, con la posibilidad de tomar Lugones en los accesos de Ombúes o Dorrego.

Si bien el enlace de la ave3nida General Paz con Lugones se mantendrá habilitado, podría presentar demoras durante el fin de semana, especialmente durante los cortes a la altura de la avenida Udaondo. Por ese motivo, se recomienda utilizar vías alternativas y prever mayores tiempos de viaje.

Durante los momentos de corte total, el puente Labruna tendrá cortada la nueva rama que conecta con Lugones, pero se mantendrán habilitadas el resto de las conexiones, que permiten acceder a la Ciudad Universitaria, y a las avenidas Udaondo y Cantilo.

Cortes en AU Dellepiane. En el marco de la remodelación integral que se está llevando adelante en esta vbía rápida, durante este fin de semana también cerrarán ambas manos de AU Dellepiane para avanzar con dos frentes de obra a lo largo de la autopista,

El trabajo principal consistirá en montar una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Fonrouge, en el barrio porteño de Lugano y se demolerá la pasarela peatonal de Mozart, ya que fue reemplazada por una nueva.

◆ Cronograma de cortes. Entre las 7 y las 20 hs de hoy, se corta la AU Dellepiane entre el enlace con AU 25 de Mayo, hasta Piedra Buena.

Como alternativa en sentido a provincia, el tránsito que circule por AU 25 de Mayo será desviado hacia AU Perito Moreno - Av. General Paz - AU Riccheri.

En sentido contrario, el tránsito proveniente de Av. General Paz y Riccheri, será desviado hacia la nueva colectora Sur de AU Dellepiane y podrán reingresar a la autopista en Lacarra para continuar por AU 25 de Mayo sentido centro.

A partir de las 20 de este sábado el corte se reducirá: quedará cerrado el tramo de AU Dellepiane comprendido entre Escalada y Larrazábal, hasta las 7 horas del domingo.

Los vehículos provenientes de AU 25 de Mayo podrán continuar por Dellepiane hasta la salida de Escalada, allí serán desviados por colectora Norte y podrán reingresar a la autopista en Larrazábal.

Mano al centro, el tránsito podrá circular por AU Dellepiane hasta Larrazábal /AV. Argentina, allí serán desviados por colectora Sur y podrán reingresar a la autopista en Escalada.

Autopista y parque líneal.

La obra en la AU Dellepiane, la primera autopista parque de la Ciudad, sigue avanzando. En este sentido, ya finalizaron los trabajos en el primer tramo de los espacios verdes con la renovada Plaza del Avión, con su torre de control y toboganes; un anfiteatro natural y senderos parquizados a la altura de Murguiondo.

La creación del Parque Lineal Dellepiane, con una extensión de cuatro kilómetros y un avance de obra del 38%, tiene fecha de finalización para marzo. El proyecto también contempla la construcción de canchas de fútbol y básquet, una pista de atletismo, postas aeróbicas, zonas de descanso y bicisendas. Toda el área tendrá un 27% más de árboles que los que hay actualmente.

Se trata, en definitiva, de una obra que busca integrar los barrios mediante nuevos espacios de encuentro, senderos y plazas, además de mejorar la iluminación y accesibilidad, la conectividad peatonal, el transporte público y la infraestructura hidráulica en todo el corredor.

El Plan Integral de Transformación Autopista Dellepiane ejecutado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura a través de AUSA beneficiará a unos 63 mil vecinos de la zona, 200 mil vehículos que pasan diariamente y a unos 15 mil pasajeros que usan el transporte público. La obra permitirá reducir en un 42% el tiempo de viaje en hora pico, regenerar más de 260.000 m2 de espacios verdes para que disfruten los vecinos y disminuya la contaminación sonora.