El supermercado Ace, ubicado en la localidad bonaerense de Benavídez, fue escenario de una violenta reacción vecinal después de que se conociera la denuncia contra su dueño, acusado de manosear a un chico de 11 años dentro del comercio. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad y desató la furia de los vecinos, que atacaron el local, lo saquearon y dejaron pintadas en las persianas con fuertes mensajes contra el comerciante, entre ellos "Violadores", "Violines", "Con los chicos no" y "Volvé a tu país".

Según la denuncia, el menor regresó a su casa llorando y les contó a sus familiares lo que había ocurrido dentro del supermercado. El comerciante, de 59 años, habría aprovechado un momento en el que el chico estaba en la zona de las cajas para tocarlo sin su consentimiento. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y sus imágenes quedaron incorporadas a la investigación.

Al principio, desde el supermercado intentaron justificar lo ocurrido con otra explicación. Sostuvieron que el chico habría robado mercadería y que por eso lo estaban revisando dentro del establecimiento. Sin embargo, el registro de las cámaras contradijo esa versión y mostró el comportamiento denunciado por la familia.

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Efectivos policiales custodian al dueño del supermercado Ace para evitar que sea agredido | Crédito: Captura de pantalla

Tras la denuncia, el hombre fue arrestado y quedó a disposición de la Justicia, que investiga lo ocurrido.

El caso generó una fuerte reacción entre los vecinos de la zona. Cuando se enteró lo sucedido, un grupo de personas se acercó al comercio, ingresó y comenzó a llevarse mercadería.



Las imágenes de las cámaras de seguridad forman parte de las pruebas con las que cuenta la investigación.

Denuncian a comerciante de supermercado chino | Crédito: Captura

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MV