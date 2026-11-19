Dos ciudadanas chinas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando intentaban viajar a Dubái con casi cinco kilos de oro en polvo, valuados en más de 600.000 dólares. El procedimiento se realizó el viernes 13 de noviembre, durante un control de equipajes de la Dirección General de Aduanas, dependiente de ARCA, antes de que las pasajeras abordaran un vuelo de Emirates con escala en Río de Janeiro. La Justicia investiga un posible caso de contrabando agravado y busca determinar de dónde proviene el metal precioso.

Las mujeres, identificadas como L.X.W. y W.Y.C. Ching, viajaban con pasaportes expedidos por Hong Kong y tenían previsto abordar el vuelo EK248. Cada una llevaba una valija de mano y una mochila, donde los agentes encontraron un total de 13 cápsulas envueltas en film transparente, distribuidas en bolsas con cierre hermético.

Las bolsas secuestradas en Ezeiza contenían 13 cápsulas con casi cinco kilos de oro en polvo | Crédito: Captura web

El operativo comenzó alrededor de las 22, en el sector B de la nueva terminal de partidas internacionales, cuando personal de la Dirección Narcotráfico Aeropuertos seleccionó a las pasajeras para una inspección.

Durante la revisión de las mochilas, los agentes encontraron cinco cápsulas en una y ocho en la otra. Por la forma en que estaban embaladas, sospecharon inicialmente que podían contener estupefacientes.

Ante la presencia de dos testigos, los agentes realizaron una pequeña incisión en una de las cápsulas para comprobar su contenido. En su interior encontraron una sustancia dorada, de aspecto arenoso, que presentaba características compatibles con oro en polvo.

La inspección no detectó drogas, según consta en la documentación aduanera. Por ese motivo, se convocó a personal especializado para verificar el material y establecer su valor.

La verificadora utilizó una lupa de diez aumentos, una piedra de toque y ácido nítrico. Durante el procedimiento observó que la sustancia no presentaba alteraciones al entrar en contacto con el ácido, por lo que concluyó, de manera preliminar, que se trataría de oro.

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El pesaje confirmó que las 13 cápsulas contenían un total de 4.807 gramos. Las cinco encontradas en la primera mochila pesaban 2.136 gramos, mientras que las otras ocho alcanzaban los 2.671 gramos. Según la valuación realizada por la Aduana, el cargamento tenía un valor estimado de US$600.153,95, equivalente a $927.537.929,72, de acuerdo con las cotizaciones utilizadas en el informe.

Por orden judicial, las cápsulas fueron trasladadas a una bóveda de seguridad de la Dirección General de Aduanas, donde permanecen bajo resguardo y a disposición de la Justicia.

La ruta del oro: investigan si provenía del Amazonas o de minas argentinas

Una de las principales líneas de investigación apunta a establecer la procedencia del oro y por qué las pasajeras habían elegido salir desde Ezeiza con destino a Dubái. Fuentes vinculadas al caso señalaron que una de las hipótesis es que el metal provenga de la región amazónica de Brasil y que, ante el endurecimiento de los controles aeroportuarios en ese país, se haya utilizado la Argentina como una vía alternativa para trasladarlo al exterior.

Otra posibilidad que analizan los investigadores es que el oro proceda de explotaciones mineras argentinas. Por el momento, ninguna de las dos hipótesis fue confirmada.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, encabezado por Gustavo Meirovich, con intervención de la Secretaría N° 15. Tras el hallazgo, el magistrado ordenó iniciar actuaciones por presunto contrabando agravado por el monto de la mercadería y dispuso una serie de medidas para determinar cómo llegó el oro a manos de las pasajeras.

Entre las diligencias solicitadas figuran el relevamiento de las cámaras de seguridad del aeropuerto, los registros migratorios y los datos biométricos de ambas mujeres. También se requirió a la compañía aérea el listado de pasajeros y las reservas correspondientes al vuelo.

Los investigadores incorporaron al expediente los pasajes del 13 de noviembre y documentación vinculada con otro vuelo de Emirates, identificado como EK261, fechado el 9 de noviembre, cuya relación con el caso deberá establecerse.

Además, el juez ordenó consultar los antecedentes de las detenidas en el Registro Nacional de Reincidencia e Interpol, así como comunicar su situación al consulado de China.

Durante el procedimiento también se intentó acceder a los teléfonos celulares de las investigadas, pero los agentes no pudieron hacerlo porque no contaban con las claves de acceso y encontraron dificultades relacionadas con el idioma de los dispositivos.

Las dos mujeres, que estarían representadas por el abogado penalista Fernando Madeo Facente, se negaron a declarar, de acuerdo con la información del expediente. Por disposición judicial, ambas quedaron detenidas e incomunicadas bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

GD/MSS