Joel Sebastián Magallanes, de 17 años y conocido como “Mayonesa”, murió este miércoles tras un tiroteo entre vecinos y agentes de la Policía Bonaerense en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache. El hecho ocurrió en el marco de un operativo de allanamientos ordenado por una causa de narcomenudeo.

Según detalló Noticias Argentinas, el 2 de octubre se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de un hombre que fabricaba armas caseras y era proveedor de la banda de "Mayonesa" y Guillermo Agustín Gerez, alias "Gordo Tilín", el líder de una organización criminal que también operaba en el barrio Ejército de los Andes.

A raíz de esa situación, comenzaron las tareas investigativas y la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Policía Federal ingresó este miércoles al asentamiento, llevó a cabo 25 allanamientos en simultáneo y dio con el adolescente de 17 años, quien resultó gravemente herido durante un enfrentamiento armado y falleció.

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Magallanes era intensamente buscado por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1, que lo señalaba como el presunto autor del homicidio agravado del agente Alan Fabián Molina, asesinado el 18 de julio pasado en el mismo barrio.

Para dar con su paradero, el Ministerio de Seguridad bonaerense había dispuesto una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos destinada a quienes aportaran datos útiles. Su búsqueda no respondía únicamente al asesinato del policía, sino también a su presunta vinculación con otros dos homicidios investigados en el Departamento Judicial de San Martín.

El crimen de Molina y otros expedientes contra " Mayonesa"

Magallanes tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia por ser el principal acusado del homicidio agravado de Alan Cristian Molina, un agente de 30 años de la Policía Bonaerense y padre de un bebé de dos meses, asesinado el 18 de julio. El agente fue atacado a balazos en el Nudo 1 de Fuerte Apache cuando intentó identificar a dos sospechosos que se fugaron hacia el interior del complejo.

La Policía mató a “Mayonesa”, acusado por el crimen de Alan Molina | Crédito: Cedoc

Molina fue baleado mientras realizaba tareas de patrullaje tras acudir a un llamado al 911 que alertaba sobre una balacera. Los disparos alcanzaron zonas de su cuerpo no cubiertas por el chaleco antibalas. El oficial fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde se constató su fallecimiento, lo que derivó en una persecución judicial y policial sostenida para dar con los responsables del ataque.

Sin embargo, el ataque al oficial no era el único expediente que motivaba la persecución a "Mayonesa": la investigación judicial lo señalaba como la mano derecha del líder narco conocido como “Gordo Tilín” dentro de una organización dedicada al narcomenudeo, la disputa territorial por puntos de venta de drogas y el aprovisionamiento de armas de fuego en la zona, además de vincularlo con otros graves homicidios.

La Justicia del Departamento Judicial de San Martín investigaba a Joel Sebastián Magallanes por otros dos homicidios ocurridos en el partido de Tres de Febrero: el de de Víctor Fernando Carrizo (11 de diciembre de 2025) y el de Gabriel Omar López (5 de enero de 2026). El primero por un presunto ajuste de cuentas y, el segundo, en el marco de un supuesto asalto.





ML