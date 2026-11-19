Para algunos de los voluntarios de Donde Quiero Estar, la sala de quimioterapia es un lugar al que volvieron después de haber pasado por un tratamiento. Antes habían recibido compañía. Hoy son ellos quienes se acercan a conversar, a compartir una actividad o a ayudar con una consulta. Ese ida y vuelta estuvo presente en la celebración por los 20 años de la fundación, que reunió a expacientes, voluntarios, enfermeros y otros trabajadores de la salud vinculados con la atención del cáncer.

El encuentro se transmitió en vivo por las redes sociales.

La historia de la organización empezó con una pérdida. Después de que su hijo adolescente muriera por un tumor cerebral, Vicky Viel Temperley comenzó a ofrecer talleres para pacientes. En 2006 llevó la iniciativa a las salas de quimioterapia del Hospital de Clínicas. Entre las primeras propuestas hubo gimnasia y reflexología. Con el tiempo se sumaron el arte y la pintura, actividades que permitían compartir parte de la jornada de tratamiento con otra persona y dedicar ese rato a algo elegido por el propio paciente.

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Dos décadas después, la fundación cuenta con alrededor de 150 voluntarios y trabaja en una veintena de hospitales públicos de unas seis provincias. Según sus estimaciones, cada año acompaña a unas 32.000 personas. La tarea alcanza a chicos y adultos y también incluye orientación sobre cómo gestionar un estudio, solicitar una interconsulta, conseguir la medicación indicada o avanzar con un trámite.

Son preguntas concretas que se acumulan en un momento en el que buena parte del tiempo y la energía están puestos en el tratamiento.

Esa ayuda puede empezar con algo tan sencillo como escuchar qué preocupa a la persona que está del otro lado. A veces lo que hace falta es saber a quién consultar por un estudio pendiente. Otras veces, tener con quién hablar durante una sesión de quimioterapia. Que algunos voluntarios hayan sido pacientes le da un sentido particular a esa compañía. Conocen la sala desde el lugar de quien espera y hoy pueden estar ahí para alguien que acaba de empezar a transitar ese camino.

El trabajo también se extendió fuera de los hospitales. A través de Mundo Cáncer, la fundación incorporó herramientas digitales para orientar y acompañar a personas que necesitan información o contención. En el aniversario, sus responsables plantearon que durante los próximos cinco años quieren ampliar la presencia en hospitales y, al mismo tiempo, llegar a más personas por esa vía. El desafío es sostener la atención personalizada y ofrecer un canal de consulta a quienes están lejos de los centros donde ya funciona el programa.

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Otro de los proyectos que se repasaron en el encuentro fue el mapeo de la atención oncológica en el país. La fundación busca reunir información cuantitativa que permita conocer cómo se atienden las personas con cáncer en distintos puntos de la Argentina, tanto en el sistema público como en el privado.

Para los próximos años, la intención es sumar datos de las 24 jurisdicciones del país y contar con una base que permita identificar las dificultades en el acceso a los tratamientos y entender cómo varía la experiencia de los pacientes según el lugar donde viven y se atienden.

Festejo merecido de la fundadora y parte del equipo directivo. | Crédito: Cedoc / Perfil

La orientación cotidiana y el mapeo parten, en buena medida, de las mismas preguntas. Cuánto demora un estudio, qué obstáculos aparecen para conseguir un medicamento o dónde se puede hacer una interconsulta son asuntos que preocupan a una persona y que, cuando se repiten, ayudan a entender cómo funciona la atención.

En el aniversario, esa agenda de trabajo convivió con una imagen que resume la historia de Donde Quiero Estar. La de alguien que, después de haber necesitado compañía en una sala de hospital, decide volver para acompañar a otro.

cp