La Policìa de la Ciudad de Buenos Aires demolió una casa que funcionaba como búnker narco en la Villa 31, en Retiro. En el marco del procedimiento, se detuvo a dos hombres que portaban drogas.

La propiedad, ubicada en la calle Flor de Otoño 424, había sido clausurada por la policía hace un tiempo, pero una denuncia mostró que seguìa siendo usada por delincuentes involucrados en la venta de drogas. Por eso, se decidió demoler el inmueble.

Así se veía la propiedad de la calle Flor de Otoño 424, en la Villa 31. | Crédito: Prensa GCBA

El inmueble fue completamente demolido para evitar que vuelva a ser tomado por delincuentes. | Crédito: Prensa GCBA

El narcomenudeo es uno de los principales motivos de violencia en las villas. Para combatirlo, la Ciudad lleva adelante operativos de saturación en las villas y barrios populares como “Tormenta Negra” . Estas intervenciones buscan secuestrar drogas y armas, pero también mejorar el espacio público, retirar autos abandonados en la vìa pública y controlar comercios o construcciones irregulares.

“La mejor manera de que una sociedad progrese y tenga libertad es con orden. Porque si no siempre gana el prepotente y el violento. Y eso tiene que ocurrir en cada metro cuadrado de la Ciudad. En Belgrano, Palermo, Flores, en Parque Chacabuco, La Boca, en la Villa 31 o en cada una de las villas de Buenos Aires: donde haya un delincuente lo vamos a ir a buscar”, aseguró el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La policía de la Ciudad patrulla las villas para combatir el narcomenudeo. | Crédito: Prensa GCBA

El funcionario apoyò sus palabras con estadísticas. “De 2024 a la fecha bajaron un 70% los asesinatos en las villas", afirmó. "Es un número descomunal. Yo defiendo la vida y no voy a pedir permiso ni perdón por cuidar a los porteños. Porque esa es mi tarea y voy a seguir haciéndola en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires”, agregó Jorge Macri.

Además, comunicó que el Gobierno porteño recuperó 1.039 propiedades que estaban usurpadas y se las devolvió a sus dueños, y aseguró que eso también ayudó a bajar el delito en los barrios con más operativos, como Once o Constitución.