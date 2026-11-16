El aleteo de la mariposa y el crujido de las certezas occidentales

Mientras millones de hindúes se sumergen en los rituales del Durga Puja, la Madre Universal para esa tradición, en un acto de profunda cohesión comunitaria y espiritual, la geografía occidental devuelve señales drásticas de atomización y consecuente crisis de la solidaridad judeo-cristiana y racionalidad cartesiana que la caracterizó.

La Madre Tierra cruje en su dimensión ambiental pero las llamadas Madres Patrias exhiben las fracturas políticas, económicas y sociales no menos expuestas.

Los episodios de violencia en Europa no son hechos aislados ni meros estallidos de descontento. Expresan crisis estructurales que, amplificadas por las redes y conviolentos alentados posiblemente por actores externos —como sugieren antecedentes de operaciones virtuales de desinformación y desestabilización— pueden proyectar sus efectos mucho más allá de las fronteras nacionales y sacudir los cimientos de un Occidente que creía tener firmes convicciones y bajo control las variables que garantizaban su estabilidad.

Asistimos a una paradoja tan desconcertante como peligrosa: el neoliberalismo ha terminado siendo funcional al autoritarismo. Las dinámicas de exclusión y el repliegue del Estado no solo no han fortalecido las libertades individuales, sino que dejaron a los ciudadanos aislados por el debilitamiento de sus vínculos colectivos y con una creciente demanda deordenencarnadopor líderes con claros rasgos autocráticos y mesiánicos.

Sobre los escombros de profundas transiciones económicas, emergieron proyectos como elnacionalismo expansionista de Vladimir Putin, cuyas terminales ideológicas e influencias solapadas se proyectan hoy sobre la extrema derecha occidental —con Marine Le Pen en Francia, los artífices del Brexit en el Reino Unido, la AfD en Alemania o el avance de Vox en España procurando capitalizar la intemperie social sumado a una extrema izquierda funcional como la de Melenchon.

Una Europa que padeció como ninguna otra el flagelo devastador del fascismo ve resurgir hoy, sin disimulo, símbolos nazis en sus calles.

En el centro de esta tormenta se encuentra la Generación Z. No están solos, marchan acompañados por padres y profesores que pertenecieron a las capas medias integradas, aquellos que llegaron a conocer los beneficios del hoy denostado Estado de bienestar del siglo XX.

Sin embargo, la contracción y reorientación de los presupuestos públicos empuja un malestar que ya no se procesa únicamente en las aulas o en las calles, sino en el ecosistema de las redes sociales.

Allí, los algoritmos de radicalización operan como aceleradores del resentimiento, transformando la legítima angustia por el costo de vida y la falta de movilidad social ascendente, en un combustible ideal para la polarización y el consecuente pensamiento binario.

La paradoja histórica es brutal: la prosperidad europea que financió aquel bienestar se benefició, en gran medida, sobre factores externos como el antiguo colonialismo, la expoliación del llamado Tercer Mundo sumado al Plan Marshall.

Hoy, el envejecimiento demográfico, el bajo crecimiento económico y las transformaciones del orden económico global sumados al fracaso de las políticas de integración social y cultural de sus inmigrantes, someten a una presión creciente el pacto social con sus nuevas generaciones.

A este panorama se suma una guerra, por el momento híbrida, atrapada en el dilema del prisionero entre Rusia y las potencias de la OTAN. Una desconfía del avance de la otra y actúa en consecuencia.

En este tablero, los Estados Unidos juegan su propio juego de abastecimiento doméstico y autonomía energética, dejando a Europa —y de forma trágica a Ucrania— a la deriva.

La consecuencia directa de este conflicto es el desvío masivo de recursos públicos: la creciente presión fiscal que debiera orientar el dinero a sostener la educación, las jubilaciones y la asistencia social termina engrosando el complejo militar, los aparatos de seguridad interior así como al capital financiero con deudas públicas claramente impagables.

Esta transferencia brutal de riqueza profundiza la insatisfacción colectiva, desgasta a los oficialismos de cualquier signo y agiganta las opciones extremistas.

Mientras Occidente se debate en su propia neurosis, China hace gala de su legendaria paciencia oriental. El gigante asiático, gana terreno de manera silenciosa pero firme. Sin declaraciones altisonantes logra avanzar incluso en aquellos países cuyos líderes aborrecen discursivamente su régimen y tildan de comunista a cualquier pensamiento disidente. Esa fobia retórica choca con una realidad pragmática: el despliegue económico de Beijing es indiscutible y el desembarco en el plano político institucional podría ser solo cuestión de tiempo.

Occidente se enfrenta a un cóctel social alarmante donde vastos sectores de la población empiezan a mostrarse dispuestos a entregar parcelas de sus libertades civiles y a la democracia misma a cambio de una mínima promesa de seguridad y orden económico.

El colapso de la idea del individuo autosuficiente, artífice de su propio destino tal como proclama el neoliberalismo, parece definitivo. Una ecología natural, física y social nos demuestra a diario que nadie vive ni se salva solo. Cada acción e incluso cada corriente de pensamiento, genera una onda expansiva en el tejido común. Las ideas colectivistas de izquierda o derecha posiblemente cobren un nuevo impulso ante el fracaso del atomismo social, pero el peligro es que este retorno no se traduzca en cooperación solidaria. Por el contrario, corremos el riesgo de quedar atrapados en estos crecientes autoritarismos conducidos por líderes con rasgos psicopáticos y sociopáticos que convierten el odio, la deshumanización del adversario y la anulación de lo diferente en instrumentos de poder.

Este fenómeno no es patrimonio exclusivo del Viejo Continente.

En nuestra propia región, la intemperie social y el repliegue de ciertas certezas que brindaban los Estados, han comenzado a activar el mismo mecanismo.

Asistimos a una traslación local de esa neurosis: sociedades agotadas por crisis crónicas que, frustradas ante los límites de sus democracias tildadas de formales, se muestran permeables a discursos de corte grandilocuente y soluciones drásticas. Las promesas de progreso económico a expensas del respeto por la diversidad y la cohesión comunitaria ya no es una distopía europea; es una marea que comienza a golpear con fuerza nuestras propias costas.

Los desmanes europeos son solo el síntoma; el efecto mariposa global es una advertencia que ya no podemos ignorar.

*Sociólogo y Psicólogo Social

MM