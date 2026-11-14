El Ciudadano es elegido Mejor Anunciante en El Ojo de Iberoamérica 2026 y suma seis reconocimientos en Buenos Aires

El Ciudadano consiguió una destacada participación en El Ojo de Iberoamérica 2026, uno de los festivales de creatividad publicitaria más prestigiosos del mundo iberoamericano, al ser distinguido como Mejor Anunciante del certamen, además de obtener cinco galardones en las categorías de Gráfica y Vía Pública.

El resultado representa un importante reconocimiento para el medio chileno, que consiguió tres premios de plata y dos de bronce, consolidando una trayectoria creativa que ha logrado proyectarse más allá del ámbito periodístico y competir en escenarios internacionales junto a algunas de las principales agencias y marcas del mundo.

Una parte central de este desempeño corresponde a la campaña "Epstein’s Faces", desarrollada por la agencia Cheil Chile para El Ciudadano, una propuesta que convirtió uno de los elementos más controvertidos de la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein —la censura de miles de fragmentos de documentos oficiales— en una intervención artística y comunicacional de fuerte impacto visual.

La campaña: transformar la censura en rostros

La idea de "Epstein’s Faces" nació a partir de la publicación de los archivos del caso Epstein, que aparecieron con miles de palabras, nombres y fragmentos ocultos bajo gruesas barras negras de censura.

La propuesta creativa consistió en recuperar físicamente esas barras negras de los documentos originales, recortarlas una por una y reutilizarlas como material para construir un collage.

Con ese material, una diseñadora elaboró retratos de figuras públicas vinculadas al caso, utilizando precisamente aquello que había sido empleado para ocultar información. De esta manera, las mismas marcas que buscaban impedir la lectura de los documentos terminaron dando forma a los rostros de quienes estaban detrás de lo censurado.

El resultado fueron retratos de Bill Clinton, Bill Gates, Donald Trump y el ex príncipe Andrés, construidos mediante un trabajo manual y minucioso de composición gráfica.

Epstein's Faces | Crédito: El Ciudadano, Chile

““Los Esptein Files han dejado al descubierto en el mundo entero lo que la justicia de Estados Unidos no quiere. Se ha hecho con arte, creatividad y un mensaje profundo para desnudar una realidad aberrante. Estoy muy feliz con el trabajo de Cheil, creo que cuando la publicidad y el periodismo se unen para buenas causas avanzamos hacia la construcción de ese mundo que tantas veces quienes tienen el poder nos quieren negar” señaló Bruno Sommer, periodista y fundador de El Ciudadano.

La fuerza de la campaña está en esa inversión conceptual: lo que originalmente servía para esconder se convierte en una herramienta para mostrar. Una operación visual que transforma la censura en denuncia y plantea preguntas sobre la transparencia, el poder y el acceso a la información.

El proyecto fue desarrollado por un equipo liderado por Felipe Ortiz, Chief Creative Officer de Cheil Chile, junto a Javier Monroy, Claudia Guajardo, Felipe Mora y un amplio grupo de profesionales de dirección de arte, creatividad, redacción y producción.

Una campaña que ya conquistó Nueva York y FIAP

Los reconocimientos obtenidos en Buenos Aires se suman a otros premios internacionales que «Epstein’s Faces» consiguió durante 2026.

En junio, la campaña recibió una Silver Tower (Torre de Plata) en los New York Festivals Advertising Awards 2026, uno de los certámenes internacionales de publicidad de mayor trayectoria. El premio fue otorgado en la categoría Print: Products & Services – Entertainment/Media.

La distinción tiene especial relevancia porque el festival reúne trabajos de decenas de países y convoca a jurados integrados por referentes de la industria creativa internacional. La ficha oficial identifica a Cheil Chile como agencia responsable y a El Ciudadano como anunciante.

Posteriormente, en octubre, la campaña obtuvo otros tres reconocimientos en los FIAP Awards 2026, uno de los festivales históricos de creatividad publicitaria de Iberoamérica:

Plata en Producción, Técnicas de Producción Gráfica – Dirección de Arte.

Bronce en Anuncios, Gráfica – Campañas.

Bronce en Anuncios, Gráfica – Medios de comunicación y publicaciones.

De esta manera, la propuesta desarrollada para El Ciudadano consiguió reconocimientos en tres importantes escenarios de la industria: Nueva York, FIAP y El Ojo de Iberoamérica.

Mejor Anunciante: reconocimiento más allá de una campaña

Entre los resultados obtenidos en Buenos Aires, uno de los reconocimientos más significativos es la distinción de Mejor Anunciante para El Ciudadano.

Este premio tiene una dimensión diferente a la de los galardones entregados a piezas individuales. Reconoce el desempeño del anunciante dentro del ecosistema publicitario y pone en valor su capacidad para impulsar propuestas creativas, desarrollar campañas y construir una identidad comunicacional relevante.

Que un medio de comunicación chileno obtenga esta distinción en un festival de alcance iberoamericano constituye un reconocimiento particularmente significativo, especialmente en una industria donde participan grandes marcas comerciales, multinacionales y organizaciones de distintos países.

¿Qué significa ganar en El Ojo de Iberoamérica?

El Ojo de Iberoamérica es uno de los festivales de referencia de la creatividad publicitaria internacional. Desde su creación, se ha convertido en un punto de encuentro para agencias, anunciantes, productoras, directores creativos y profesionales de la comunicación de América Latina, España y Portugal.

El certamen reconoce trabajos en disciplinas como publicidad gráfica, vía pública, producción audiovisual, comunicación digital, innovación, estrategia y creatividad.

Sus premios tienen un prestigio especial dentro de la industria porque permiten comparar y reconocer ideas provenientes de mercados y culturas diferentes, evaluadas por profesionales de trayectoria internacional.

Obtener un galardón en El Ojo significa que una campaña logró destacarse en un escenario altamente competitivo, donde participan algunas de las agencias y marcas más importantes de Iberoamérica.

En ese contexto, el reconocimiento a El Ciudadano como Mejor Anunciante, junto con sus cinco premios en distintas categorías, representa un resultado relevante para la comunicación chilena y para un medio que ha conseguido llevar una propuesta nacida del periodismo y la libertad de información a los principales circuitos de la creatividad publicitaria.

Con "Epstein’s Faces", El Ciudadano y Cheil Chile demostraron que una idea construida a partir de un asunto de interés público puede trascender las fronteras del periodismo y convertirse también en una campaña reconocida por la industria creativa internacional.

El equipo involucrado - Agencia: Cheil

Executive General Creative Director: Felipe Ortiz

General Creative Director: Javier Monroy

Creative Director: Felipe Mora

Creative Team: Emilio Sepúlveda - Francisca Duhamel - Fernanda Saguas

General Account Director: Claudia Guajardo

Productora: Cylndr

Executive Producer: Alejandra Paredes

Post Production Supervisor : Diego Fornazzari





HB