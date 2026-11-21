Nuevamente el Hospital Garrahan vuelve al centro de la escena. Las autoridades del hospital pediátrico anunciaron este viernes sanciones disciplinarias contra 38 trabajadores, luego de haberles iniciado un sumario administrativo por la toma a fines de octubre de 2025 de las oficinas de la Dirección Médica del establecimiento, que está ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

De ese grupo de 38, diez tienen un pedido de cesantía, aunque uno solo se haría efectivo de inmediato, mientras que los otros nueve cuentan con tutela gremial, entre ellos Norma Lezana, nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan. En tanto, los demás serán suspendidos por veinte días sin goce de sueldo.

La Dirección del hospital emitió un comunicado en el que señalaron que "hace un año, un grupo de sindicalistas malintencionados tomaron las oficinas de la Dirección Médica. Este hecho fue de una gravedad absoluta, considerando que se trata del principal centro pediátrico de alta complejidad del país.Todo lo hicieron bajo el mismo modus operandi de siempre: instalando el caos con fines meramente políticos".

"Pero en el Nuevo Garrahan no hay lugar para quien quiere destruirlo. Cualquiera que intente perjudicar el funcionamiento del hospital y el bienestar de los niños, recibirá la sanción correspondiente", agregaron.

Además, destacaron que "el Garrahan transita un período de crecimiento e inversión sin precedentes y cada día está más cerca de ser el mejor hospital de América Latina. No puede haber lugar para quien infrinja las normas y perjudique este proceso".

Quién es la sindicalista a la que intentaron echar del Garrahan

También en ese comunicado detallaron que cada uno de los sancionados tuvo derecho a defenderse de las acusaciones tras el proceso sumarial.

La decisión provocó la inmediata reacción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Sostienen que "esto abre un conflicto muy serio" y anticipan que habrá "medidas" ante lo que consideran una represalia.

Mediante un video que publicaron en X en la cuenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan denunciaron que "las autoridades puestas a dedo por el ministro (Mario) Lugones avalan un recorte del 10% del presupuesto para el año que viene". De acuerdo a las estimaciones significarían unos 40 mil millones de pesos menos y no se repondría a los 350 profesionales que abandonaron la institución médica el año pasado por los bajos salarios.