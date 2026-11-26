El líder de una secta apocalíptica, condenado por asesinar a más de 190 niños diciéndoles que "se encontrarían con Jesús" si morían de hambre, el miércoles, fue declarado culpable de nuevos cargos, entre ellos crueldad infantil y agresión, en relación con la masacre.

Se trata de Paul Mackenzie, quien dirigía la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas en Kenia. Allí coptó a un grupo de personas, las convenció de que el mundo se estaba acabando y les ordenó que dejaran de comer. Entre sus presuntas 500 víctimas se encontraban niños que fueron enterrados vivos o arrojados a letrinas. Quienes intentaban escapar, comer o beber a escondidas eran atados, golpeados y encerrados.

El Tribunal Superior de Mombasa, ciudad costera de Kenia, dictó sentencia contra Mackenzie: fue condenado a 200 años de prisión el 7 de noviembre por el asesinato de 190 niños y un adulto.

Mackenzie también se enfrenta a cargos de terrorismo y homicidio involuntario, así como a cargos de abuso infantil y tortura en otros dos tribunales.

La jueza Diana Kavedza afirmó que Mackenzie tenía la "principal responsabilidad penal" por trasladar a sus seguidores a un lugar remoto y ordenarles que ayunaran hasta la muerte.

El pastor fue acusado de los asesinatos junto con 28 de sus seguidores, incluidos guardias que hacían cumplir sus órdenes de ayuno y sepultureros que ayudaban a ocultar las fosas comunes. Todos negaron los cargos, excepto una persona que confesó y pidió clemencia.

Según las acusaciones, los seis niños mencionados en el caso debían ayunar antes que sus padres para poder conocer primero a Jesús.

Por otra parte, la jueza principal Nelly Chepchirchir hizo hincapié en la necesidad de distinguir la responsabilidad de los padres de sus creencias religiosas, afirmando que la religión no es una excusa para someter a los niños a la crueldad.

Mackenzie se mostró tranquilo durante la lectura del veredicto y sonrió ocasionalmente.

Durante la lectura de la sentencia, Kavedza afirmó que 183 víctimas murieron de inanición y que las muertes de las otras ocho fueron clasificadas como asesinato por homicidio directo.

Paul Mackenzie | Crédito: AFP

Mackenzie fundó la Iglesia Internacional Buenas Nuevas,que operó en la ciudad costera de Malindi durante años antes de que él instruyera a sus seguidores para que se trasladaran a un rancho extenso y aislado conocido como Chakama en 2020.

Testigos aforarmaron que Mackenzie planeó la hambruna masiva en tres fases: primero los niños, luego las mujeres y los hombres jóvenes, y finalmente los hombres restantes. Se dice que les dijo a las familias que así podrían ir al cielo antes de que el mundo terminara.

Algunos de los seguidores de Mackenzie también habñian confesado previamente, que el líder prohibía a los miembros de la secta enviar a sus hijos a la escuela y llevarlos al hospital. Cuando estaban enfermos, tachaban a esas instituciones de satánicas.

Los miembros de la secta vivían en viviendas improvisadas hechas de láminas de polietileno y paja, que Mackenzie dividió en áreas con nombres bíblicos como Jerusalén y Judea.

En 2023, un familiar dio la voz de alarma después de que varios miembros de la familia que se habían mudado al rancho desaparecieran.

Ese año, se exhumaron más de 400 cuerpos de fosas poco profundas en el rancho Chakama, de 320 hectáreas. Más de 60 cuerpos fueron identificados positivamente y vueltos a enterrar por sus familiares, mientras que muchos otros permanecen sin identificar y sin reclamar. Se la denominó la "Masacre de Shakahola".

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia cifró el número de muertos en 429 en 2024.

El presidente keniano William Ruto declaró en 2023 que las agencias gubernamentales deberían haber podido prevenir las muertes y afirmó asumir la responsabilidad como presidente.

Mackenzie fue arrestado y acusado de asesinato, crueldad infantil e incitación a la radicalización. Él ha negado los cargos, afirmando que no obligó a nadie a ayunar.

El hijo de Mackenzie, Dan Mackenzie, expresó su pesar por la condena de su padre, pero afirmó que se había hecho justicia a las víctimas. Explicó que escapó al rebelarse contra las enseñanzas de su padre y que a menudo fue castigado por ello, pero se alegró de haber sobrevivido. Dos de sus hermanos menores y tres hermanas fueron rescatados y actualmente se encuentran en un hogar para menores.

Esta semana, la Fiscalía General instó al tribunal a condenar a Mackenzie a muerte. Quienes son condenados a muerte en los tribunales kenianos cumplen cadena perpetua. La última ejecución en Kenia tuvo lugar en 1987.

RM