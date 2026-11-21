El regreso del padre José María “Pepe” Di Paola a la Villa 21-24 de Barracas estuvo marcado por los abrazos, los saludos y las muestras de afecto de quienes todavía lo reconocen como parte de su comunidad. Apenas llegó, vecinos y fieles se acercaron para recibirlo, pedirle una bendición y compartir unos minutos con el sacerdote que durante casi 14 años estuvo al frente de la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé. “Volver a la Villa 21 es volver a mi casa”, resumiría más tarde.

La jornada de este jueves tuvo una misa al aire libre, con una multitud de vecinos y familias, y un encuentro abierto en el que Di Paola habló de la situación social del país, cuestionó algunos discursos del Gobierno de Javier Milei y defendió la presencia del Estado en los barrios populares. También se refirió al legado del papa Francisco, a la reciente visita de León XIV y a la necesidad de recuperar los vínculos comunitarios frente al avance del individualismo.

La vuelta del padre a la villa tuvo un significado particular por la historia que une al sacerdote con ese barrio.

Di Paola es un referente de los curas villeros argentinos, un grupo de sacerdotes que desarrolla su tarea pastoral en barrios populares y que tiene entre sus principales objetivos acompañar a las comunidades más vulnerables. Su recorrido comenzó en la década del ‘90, cuando trabajó en Ciudad Oculta y, en 1997, y fue destinado a la Villa 21-24 por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.

En 2008, junto a otros sacerdotes y con el acompañamiento de Bergoglio, impulsó el primer Hogar de Cristo, una iniciativa destinada a acompañar a personas con consumos problemáticos y ofrecerles una red de contención para reconstruir sus vidas. Un año después, se convirtió en una de las voces que denunciaron el avance del narcotráfico en los barrios populares. Esa exposición le valió amenazas de muerte y lo obligó a alejarse de la Villa 21-24.

Su trayectoria continuó en Santiago del Estero y en Villa La Cárcova, en José León Suárez, donde estuvo diez años. Desde 2024 desarrolla su tarea pastoral en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en La Banda, Santiago del Estero, donde acompaña a una comunidad con 20 capillas y un Hogar de Cristo que recibe a más de 350 jóvenes. Su figura adquirió relevancia nacional por ese trabajo social, por su cercanía con Francisco y por sus intervenciones públicas en debates vinculados con la pobreza, las adicciones y las políticas destinadas a los sectores más vulnerables.

Ese recorrido estuvo presente durante el intercambio con los vecinos. Ante una pregunta sobre el avance del individualismo en la sociedad, Di Paola fue contundente: “El individualismo es nuestro gran enemigo”. Para el sacerdote, la respuesta frente a esa lógica debe ser recuperar los lazos comunitarios y poner en el centro las necesidades de los demás.

“Tenemos que sostener las banderas de la comunidad en todos los lugares donde estamos”, sostuvo. También planteó que la sociedad atraviesa una “batalla cultural” en la que el individualismo puede ser promovido desde distintos espacios políticos. “Así puede ser un individualismo pregonado por el progresismo, por libertarios o por cualquiera de los dos, en donde cada uno se preocupa por sí mismo”, señaló. Y agregó: “Si vos buscás la felicidad tuya, tenés que buscar la felicidad de los demás”, aseguró durante su charla con PERFIL.

Consultado por el mensaje del Gobierno de Javier Milei hacia los sectores más vulnerables y por lo que podría pensar Francisco sobre la situación actual del país, el sacerdote cuestionó la falta de reflexión al momento de tomar decisiones políticas.

También hizo hincapié en la necesidad de trabajar con adolescentes y jóvenes, al advertir sobre la influencia de los mensajes que reciben a través de sus teléfonos.

En ese contexto, defendió el papel del Estado y sostuvo que es imposible separar su presencia del bienestar de las familias de los barrios populares. “Una persona que vive en un barrio popular va a un hospital público, va a una escuela pública o a una escuela que está subsidiada por el Estado”, explicó. “Es imposible desconectar el Estado de lo que significa el bienestar de los sectores más vulnerables”, remarcó el sacerdote.