El Papa León XIV viajó en helicóptero militar a Cajamarca, visitó la cabina de pilotaje y compartió el recorrido con la tripulación

El papa León XIV durante su visita apostólica a Perú viajo en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) entre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca. Durante el traslado, el sumo pontífice ingresó a la cabina de pilotaje, saludó a los integrantes de la tripulación y observó el paisaje desde las ventanillas de la aeronave.

El recorrido se realizó el sábado 14 de noviembre, como parte de una intensa jornada de actividades religiosas que incluyó una celebración en Chiclayo y una multitudinaria misa en territorio cajamarquino. La operación aérea se desarrolló sin inconvenientes y respetó el cronograma previsto para la visita papal.

León XIV abordó el helicóptero MI-17 en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, ubicada en Chiclayo, luego de participar en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

La aeronave, acondicionada especialmente para el traslado del pontífice y su comitiva, partió rumbo al campo de aterrizaje Leoncio Prado, en la provincia de Santa Cruz, Cajamarca. El viaje permitió conectar ambas localidades en aproximadamente 40 a 45 minutos, frente a las varias horas que demanda el recorrido terrestre.

León XIV ya está en Chiclayo, su "patria chica" en Perú, donde una multitud recibió a su viejo vecino

Durante el vuelo, el Papa aprovechó para conversar con los integrantes de la tripulación y conocer detalles del funcionamiento de la aeronave. Las imágenes difundidas por la Fuerza Aérea del Perú mostraron al pontífice sonriente, con protectores auditivos, mientras compartía el trayecto con militares y miembros de su comitiva. También se lo pudo ver contemplando el paisaje a través de las ventanas del helicóptero.

El traslado se realizó bajo un dispositivo de seguridad especialmente organizado para la visita apostólica, con coordinación entre las autoridades militares y los responsables de la agenda papal.

Después de finalizar las actividades religiosas en Cajamarca, León XIV volvió a abordar el helicóptero MI-17 para regresar a Chiclayo. El vuelo de retorno también se desarrolló sin contratiempos y permitió que el Papa continuara con las actividades previstas para la tarde.

La agenda incluyó un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, en el marco de la clausura del Año Jubilar dedicado al santo.

La Fuerza Aérea del Perú había realizado vuelos de ensayo en los días previos para garantizar las condiciones del traslado y preparar a las tripulaciones encargadas de la misión.

CS