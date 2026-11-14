El profesor de rugby que golpeó a un hombre por mirar a su esposa aseguró que “fue una mirada libidinosa”

Un profesor de rugby fue detenido en Córdoba, acusado de golpear brutalmente a un hombre en una pizzería del barrio Docta después de recriminarle que había mirado a su pareja. El episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre y terminó con la víctima hospitalizada por las lesiones sufridas.

Según explicó el abogado de Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby detenido por golpear a otro hombre en una pizzería de Córdoba, aseguró que una supuesta mirada hacia su pareja habría desencadenado la discusión. Para explicar el origen del conflicto, Juan Pablo Bastos habló de una “mirada libidinosa o impúdica” que podría generar un reproche en “cualquier hombre bien formado”.

En diálogo con el programa Arriba Córdoba, el defensor reconstruyó la versión de su cliente y relató que Díaz habría interpretado que el otro hombre observaba de manera indebida a su pareja. “Hay una mirada de este señor hacia su mujer, hay un reproche de Martín, le cuestiona por qué la mira de ese modo”, explicó.

Sin embargo, Bastos aclaró que el contexto no justifica la reacción violenta y aseguró que su defendido está arrepentido, preocupado y dispuesto a resolver el conflicto penal. También mencionó que atravesaba una situación de estrés laboral y una posible pérdida de su empleo.

El episodio ocurrió cerca de las 21 del viernes pasado y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, ubicado en el barrio Docta. La víctima, identificada como Mauro, esperaba su pedido cuando Díaz comenzó a increparlo. Después de una discusión, el profesor de rugby volvió sobre sus pasos y lo atacó a golpes. Luego lo arrastró hasta un depósito, donde continuó la agresión.

"Sos una negra de mierda que estás acá por plata": Wanda Nara contra la China Suárez: se filtró el video de la pelea y la actriz prepara una demanda por amenazas

Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió fracturas en la zona de la órbita izquierda, además de heridas y hematomas. Por las lesiones, deberá someterse a nuevos controles médicos para determinar si necesita una intervención quirúrgica.

Díaz, de 47 años, permanece detenido e imputado por lesiones leves y amenazas. Su abogado sostuvo que no tiene antecedentes penales y reconoció que lo ocurrido representa un mal ejemplo, especialmente por su trabajo como entrenador de jóvenes en el Club Universitario.

LMM/MSS