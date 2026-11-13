"Sos una negra de mierda que estás acá por plata": Se filtró el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Eugenia "la China" Suárez sumó un nuevo capítulo luego de que este viernes 13 de noviembre se difundiera un video que expuso la tensión entre ambas. La grabación corresponde a un episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en la denominada "Casa de los Sueños", la propiedad de Mauro Icardi ubicada en Nordelta, durante un operativo policial vinculado con un conflicto familiar.

El registro, que fue presentado en el programa Puro Show (eltrece), muestra un plano cerrado en el que apenas se distingue una parte del rostro de la actriz. Sin embargo, el audio permite escuchar con claridad los insultos que Wanda le dirige a la actual pareja de su exmarido. Entre otras expresiones, se escucha a la conductora decirle: "Sos una negra de mierda que estás acá por plata" y amenazarla con matarla a golpes.

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La China no permaneció en silencio y respondió a las provocaciones: "¿A quién vas a matar a palos?", se escucha en uno de los momentos de la discusión. La grabación volvió a poner en primer plano una rivalidad que comenzó hace cinco años y que, desde entonces, atravesó distintas etapas y repercusiones públicas.

La reacción de Wanda Nara después de la filtración

Posteo Wanda Nara | Crédito: Captura Ig

Después de que las imágenes comenzaran a circular, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para referirse al episodio. La empresaria confirmó que era ella quien aparecía en el audio, aunque cuestionó que la grabación se hubiera difundido de manera parcial. "Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos, no respondí de mí", escribió en una historia de Instagram. De esta manera, buscó explicar el motivo de su reacción y sostuvo que el material no mostraba la totalidad de la conversación.

El mensaje también dejó en evidencia que la discusión estuvo atravesada por el conflicto familiar que mantiene con Mauro Icardi. Según trascendió, Wanda había llegado a la propiedad para buscar a una de sus hijas, mientras que la China salió de la vivienda y se produjo el enfrentamiento.

La China Suárez denunciará a Wanda Nara por amenazas

Eugenia "La China" Suarez y Mauro Icardi

La difusión del video tuvo consecuencias más allá de la repercusión mediática. Lautaro Rodríguez, uno de los abogados de la China Suárez, confirmó a TN Show que la actriz decidió avanzar con acciones legales contra Wanda Nara por las amenazas que quedaron registradas en la grabación.

Según explicó el letrado, inicialmente su representada no tenía intenciones de realizar una presentación judicial. Sin embargo, después de ver el material con mayor detenimiento, cambió de opinión. "Hablamos y viendo los videos, prefirió avanzar. Más que nada para que no queden impunes los dichos. No porque sienta miedo", señaló Rodríguez al medio.

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El abogado también sostuvo que los dichos podrían encuadrarse en el delito de amenazas. Por el momento, la decisión de la actriz abre un nuevo frente en una disputa que durante años tuvo a las redes sociales y los programas de espectáculos como principales escenarios.

El Wandagate: cómo comenzó el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez

Wanda Nara

Para entender la dimensión de este nuevo episodio es necesario remontarse a octubre de 2021, cuando estalló el denominado "Wandagate". En aquel momento, Wanda Nara descubrió el intercambio de mensajes entre Mauro Icardi y la China Suárez, que habría incluido un encuentro en París mientras el futbolista todavía estaba casado con la empresaria.

La noticia se hizo pública después de que Wanda compartiera una historia de Instagram con una frase que rápidamente se convirtió en uno de los mensajes más recordados del espectáculo argentino: "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!". Aunque inicialmente no mencionó a la actriz, las especulaciones apuntaron hacia ella y el escándalo se instaló en los medios y las redes sociales.

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La crisis provocó una separación entre Wanda e Icardi, aunque posteriormente intentaron reconciliarse. Durante los años siguientes, la relación atravesó nuevas rupturas y conflictos, mientras que la China mantuvo distancia pública de la empresaria y continuó con su carrera artística.

De la polémica de 2021 a una nueva disputa judicial

La historia volvió a tomar fuerza cuando la China Suárez y Mauro Icardi blanquearon su relación a comienzos de 2025. Desde entonces, las diferencias entre las partes quedaron nuevamente expuestas, en especial por los enfrentamientos públicos y judiciales entre el futbolista y su expareja.

El episodio de Nordelta del 6 de noviembre de 2026 volvió a reunir a todos los protagonistas en medio de una situación familiar delicada, que incluyó la intervención policial y una denuncia por presuntas lesiones vinculada con una de las hijas de Wanda e Icardi. El futbolista se presentó ante la Fiscalía de Tigre para dar su versión de los hechos y rechazó las acusaciones.

En ese contexto, también se produjo un enfrentamiento entre Martín Migueles, actual pareja de Wanda, y el delantero. La aparición de las grabaciones de ambas discusiones amplió el alcance del escándalo y sumó nuevos elementos a la disputa. Ahora, con la decisión de la China Suárez de avanzar judicialmente por las amenazas y la respuesta pública de Wanda Nara, el conflicto suma un capítulo que podría tener consecuencias legales para ambas partes.

SC/MSS