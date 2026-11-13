Martín Fierro de Cable 2026: discursos políticos, homenajes históricos y el Oro para Eduardo Feinmann

Hacer periodismo es incomodar. Incomodar a quien sea”, dijo Eduardo Feinmann al recibir el Martín Fierro de Oro. Era la segunda vez que subía al escenario del Goldencenter de Parque Norte. Horas antes, había ganado por su trabajo al frente de Noticiero A24. Esta vez, emocionado, se tomó unos segundos antes de hablar y recordó a cuatro colegas que habían levantado la misma estatuilla: Nelson Castro, Gustavo “Gato” Sylvestre, Marcelo Bonelli y Luis Novaresio.

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La entrega de los Martín Fierro de Cable 2026 había comenzado el jueves 12 de noviembre con Marina Calabró y Sergio Lapegüe en la conducción y transmisión en vivo por A24. En la apertura, Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), defendió el trabajo de la entidad y reivindicó a los medios argentinos. A lo largo de la noche, varios premiados aprovecharon el micrófono para hablar de las presiones sobre la prensa, el valor del disenso y la libertad de expresión.

Los discursos de Feinmann, Wiñazki y Novaresio

En su primer agradecimiento, tras ganar en conducción masculina, Feinmann retomó una reflexión del papa León XIV sobre la importancia de que los pueblos estén informados para tomar decisiones en libertad. También aludió a las críticas que recibe por su trabajo y dijo que seguiría siendo políticamente incorrecto. Cuando volvió al escenario para recibir el Oro, describió la distinción como un honor y una responsabilidad.

Eduardo Feinmann recibió el Oro tras ganar el premio a la mejor conducción masculina.

La relación entre la prensa y el poder también estuvo en el discurso de Nicolás Wiñazki, que recibió junto a Santiago Fioriti el premio a mejor programa periodístico por WiFi. Wiñazki celebró que más colegas se pronunciaran sobre los ataques a la prensa y cuestionó el silencio que, a su juicio, algunos habían mantenido durante años.

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Luis Novaresio habló de lo que supone entrevistar a alguien con quien se está en desacuerdo. Al recibir la estatuilla por Luis Novaresio Entrevista, defendió la posibilidad de escuchar y aprender de quienes piensan distinto y pidió cuidar la palabra frente a los insultos. También recordó la Marcha del Orgullo y reivindicó la diversidad.

El cronómetro de 45 segundos que APTRA retiró en plena gala

Antes de entregar el primer premio, Calabró y Lapegüe explicaron que cada ganador tendría 45 segundos para agradecer. Durante los últimos diez, un monitor mostraría la cuenta regresiva. Al llegar a cero, se cortaría el sonido. El límite interrumpió a Victoria Vanella cuando hablaba de la mirada federal de Mi país, el ciclo de Argentina 12 que ganó como mejor programa cultural y educativo. El micrófono se apagó en mitad de una palabra.

El corte se repitió poco después, cuando Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi subieron a recibir la estatuilla por Paso a Paso, de TyC Sports. A la vuelta de una pausa, Calabró anunció que habían retirado el contador y volvió a pedir que los agradecimientos fueran breves. El sistema duró menos de media hora.

El homenaje a Eduardo Eurnekian y a las señales que cumplieron 30 años

La 30.ª edición de los premios también miró hacia la historia de la televisión paga. Canal A, Canal Rural y Canal 26 fueron reconocidos por sus tres décadas al aire. APTRA distinguió además a Eduardo Eurnekian por su aporte a la expansión del cable en la Argentina y repasó su trayectoria empresarial en un video.

Martín Fierro de Cable: el homenaje a Eduardo Eurnekian

En otro tramo de la ceremonia, Canción de las simples cosas acompañó las imágenes del In Memoriam. El segmento recordó, entre otras figuras, a Mauricio Confessore, Samuel “Chiche” Gelblung, Ernestina Pais, Luis Brandoni y Oscar “El Negro” González Oro.

Quiénes ganaron los Martín Fierro de Cable 2026

A24 fue la señal más premiada. Se impuso como señal de noticias y en producción integral, mientras que WiFi ganó en programa periodístico y Luis Novaresio Entrevista en entrevistas. Pablo Rossi fue distinguido por su labor periodística masculina en H17 y Marina Calabró, que conducía la ceremonia, recibió el premio a la conducción femenina por Arranca la tarde. Feinmann ganó en conducción masculina y cerró la gala con el Oro.

Los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2026 posaron con sus estatuillas al cierre de la gala en Parque Norte.

Argentina 12 y TN se llevaron cuatro premios cada una. Argentina 12 ganó con Mañanas Picantes en magazine, Mi país en cultural y educativo, Diario de las 20 en noticiero central y Octubre TV en documental. En TN, Ariel Tarico obtuvo la estatuilla a la labor humorística y su ciclo Tarico Fake News se impuso en entretenimiento, reality y humor. Los otros dos premios de la señal fueron para TN Deportivo, como periodístico deportivo, y Alejandra Peñalva, como columnista de espectáculos.

Martín Fierro de Radio 2026: uno por uno, todos los ganadores de la ceremonia

Entre los demás ciclos informativos, Duro de Callar ganó en interés general, Siempre Noticias en noticiero diurno y Economía & Real Estate en programa económico. En deportes, Paso a Paso se llevó el premio a mejor programa deportivo y Diego Latorre y Sebastián Vignolo, de ESPN, compartieron la distinción a la labor periodística deportiva.

Los premios individuales también distinguieron a Rosario Ayerdi por su labor periodística en Argenzuela, a Alejandro Moreyra como cronista y movilero y a Rodolfo Cingolani como panelista. En las columnas especializadas, Daniel Bilotta ganó en política, Andrés Lerner en economía y Nicolás Pizzi en policiales y judiciales.

La premiación también reconoció a Mandinga Tattoo en arte, moda y tendencia, a Cultura DJ en musical y a Selenkay en infantil y juvenil. En los rubros temáticos ganaron Doctor C en salud, Maestros de la Medialuna en cocina, Tranquera Abierta en programación rural, Turismo Argentina en turismo y tiempo libre y El Defensor en servicios. El premio a aviso publicitario fue para Easy a todo.

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