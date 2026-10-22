Martín Fierro de Radio 2026: una noche de cruces políticos, homenajes y un cierre de Oro para María O’Donnell

Los Martín Fierro de Radio 2026 tuvieron una protagonista central y una discusión que atravesó buena parte de la ceremonia: María O’Donnell se quedó con el Oro, en una noche en la que la celebración del medio convivió con críticas al Gobierno y reflexiones sobre las condiciones para ejercer el periodismo. La entrega, realizada el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, reconoció las producciones de 2025 y dejó a Radio Mitre como la emisora más premiada, con seis estatuillas.

Martín Fierro de Radio 2026: uno por uno, todos los ganadores de la ceremonia

Organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la gala contó con la conducción de Luis Novaresio y Luciana Rubinska y la transmisión de Infobae. Paula Varela y Guido Záffora estuvieron al frente de la alfombra roja, la antesala de una premiación en la que las palabras de los ganadores terminaron por ocupar tanto espacio como los propios reconocimientos.

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Hubo agradecimientos a los equipos, recuerdos de quienes abrieron oportunidades laborales y cuestionamientos políticos. Desde la apertura de Luis Ventura hasta el discurso final de O’Donnell, la vigencia de la radio y el lugar del periodismo aparecieron una y otra vez sobre el escenario.

María O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro: “Qué emoción tan inesperada”

El anuncio del Martín Fierro de Oro para María O’Donnell coronó una noche en la que la periodista ya había recibido el premio a Labor periodística femenina por De acá en más, de Urbana Play. La emoción marcó el comienzo de un agradecimiento que recorrió sus primeros pasos en el medio, las dificultades para conducir la primera mañana y el vínculo cotidiano con los oyentes.

“Ay, ay, qué emoción tan inesperada. No saben lo que se los agradezco. Mis compañeros, que no quieren subir conmigo, ¿pueden subir conmigo?”, expresó al recibir la máxima distinción. Su primera reacción fue intentar compartir el escenario con quienes la acompañan en el programa.

Antes de avanzar con los agradecimientos, se detuvo en el homenaje que la ceremonia había dedicado a Ernestina Pais, con quien había compartido trabajo en Radio Mitre. “No saben lo que les agradezco el homenaje que le hicieron esta noche a Ernestina. Ernestina amaba la radio, era su medio favorito por lejos”, señaló.

Después volvió sobre su propia historia. Recordó su formación en las redacciones de Página/12 y La Nación y explicó cómo la maternidad influyó en su decisión de buscar otro espacio para desarrollar su carrera. “Cuando fui mamá, era una época en la que el periodismo gráfico era bastante incompatible con la maternidad y me mudé a la radio como mi casa principal”, relató.

María O’Donnell se llevó el Martín Fierro de Oro tras casi diez años al frente de la primera mañana

Ese cambio terminó por convertirse en una elección profesional y afectiva. “En la radio me terminé enamorando perdidamente de este medio tan noble”, afirmó. En su repaso mencionó a Magdalena Ruiz Guiñazú, Jorge Lanata, Ernesto Tenembaum y Andy Kusnetzoff, además de destacar el respaldo de Andrés Pandiella en Metro y Urbana Play.

Las mujeres en la primera mañana y un periodismo “que no grita”

El discurso de O’Donnell también incluyó una reflexión sobre las desigualdades dentro de los medios. La conductora vinculó su reconocimiento con las dificultades que encuentran las mujeres para acceder a espacios de análisis político y económico, especialmente en los horarios centrales de la programación.

“Me costó muchísimo poder tener un programa de primera mañana. Todavía, los que opinan sobre política y economía en la radio y en la televisión son predominantemente hombres, nos cuesta mucho a las mujeres que nos den ese lugar”, sostuvo. En ese contexto, destacó a quienes respaldaron su llegada a ese espacio: “Y yo sé que Pandiella, Andrés, peleó por dármelo”.

Los agradecimientos alcanzaron a los integrantes de De acá en más, a la producción, a los operadores y a los técnicos. Al hablar de esa rutina compartida, O’Donnell puso el acento en la responsabilidad que supone trabajar con la información y con la confianza de quienes escuchan.

“Nos levantamos muy temprano, hacemos esto con mucho amor, amamos la radio, cuidamos la palabra, cuidamos las formas”, expresó. Luego agregó: “En un momento en el cual la palabra está muy maltratada, el periodismo está maltratado, nosotros lo hacemos con amor, lo hacemos con cuidado”.

La relación con la audiencia ocupó otro tramo de su intervención. “La radio todavía tiene ese ámbito de intimidad donde somos muchos, pero hay una conversación y una confianza que todos ustedes depositan en nosotros cada día que prenden la radio y nos eligen”, afirmó.

Sobre el final, la periodista describió el esfuerzo cotidiano detrás de la primera mañana: “Suena el despertador antes de las cinco de la mañana y necesariamente la pasás mal, pero después sos feliz”. Esa imagen dio paso a la definición con la que cerró su agradecimiento: “Somos felices haciendo radio, haciendo periodismo. Un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia, sino a una conversación”.

Nancy Pazos y Rolando Graña: los discursos políticos de la noche

La discusión política tuvo uno de sus momentos centrales con Nancy Pazos, ganadora en Programa de interés general en AM por El amor es más fuerte, de Radio 10. La periodista utilizó su intervención para cuestionar a Javier Milei y referirse a la situación de los trabajadores de prensa.

Martín Fierro de Radio 2026: la lista completa de ganadores encabezada por el Oro de María O’Donnell

“Voy a hablar por todas las veces que no gané”, anticipó. Su agradecimiento derivó en un discurso crítico hacia el Presidente y el clima que atraviesa la profesión. “Me avergüenza el presidente”, expresó, en una de las definiciones más directas de su intervención.

Los cuestionamientos al vínculo entre el poder político y los medios también aparecieron en otras intervenciones. Noelia Barral Grigera, reconocida como Columnista política, estuvo entre las voces que señalaron la hostilidad hacia el periodismo y los ataques contra los profesionales de la comunicación.

Rolando Graña recibió el premio a Programa periodístico matutino diario en AM por Rolando por la mañana —RPM—, de Radio Splendid. Para el conductor, el reconocimiento tuvo un significado particular dentro de su trayectoria: “Nunca me había tocado una nominación, y un premio por mi laburo en radio”, expresó.

Después de agradecer al equipo y a la dirección de la emisora, Graña llevó su discurso hacia la situación económica y social. “La gente no llega a fin de mes, se endeuda, los jubilados están mal”, sostuvo. Su intervención vinculó el reconocimiento profesional con los problemas que forman parte de la agenda diaria del programa.

Luis Ventura, sin filtro: “Tiene más vida que nunca”

La defensa de la radio había aparecido desde el comienzo de la ceremonia. Luis Ventura, presidente de APTRA, abrió la entrega con un mensaje dirigido a quienes cuestionaron la decisión de organizar una premiación específica para el medio.

“Hace 12 años, cuando asumió esta comisión, mucha gente vio muy mal el hecho de separar el premio de la televisión de la radio”, recordó. La referencia a aquella discusión fue el punto de partida de una intervención en la que reivindicó el lugar propio de la actividad radial.

El momento más enfático llegó cuando rechazó los pronósticos sobre su pérdida de relevancia: “Quien dijo que la radio estaba muerta, que venga y lo diga acá si tiene huevos, tiene más vida que nunca. Aguante la radio”. Desde el público respondieron con cánticos que coreaban su nombre.

Ventura también habló de su futuro dentro de APTRA. “No sé si Ventura presidente, pero que voy a estar, voy a estar siempre, en el primer y en el último lugar”, aseguró. Y completó su mensaje: “Para pelear por lo de uno, tiene que estar uno, hay que poner los huevos y ovarios sobre la mesa”.

Radio Mitre fue la más premiada: quiénes ganaron sus seis estatuillas

En el reparto de reconocimientos, Radio Mitre encabezó la edición con seis premios. La cifra la ubicó como la emisora más ganadora de la noche, aunque las fuentes consultadas no permiten presentar ese resultado como un récord histórico de la premiación.

Gabriel Anello obtuvo dos estatuillas: una como Relator deportivo y otra por Súper Mitre Deportivo, distinguido como Programa deportivo. Mercedes Ninci ganó en Movilero, mientras que Sebastián Bresler recibió el reconocimiento a Labor de locución masculina. Completaron el resultado Eduardo Feinmann, en Labor periodística masculina, y María Isabel Sánchez, en Labor de conducción femenina.

La premiación también distinguió a Ernesto Tenembaum por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio con Vos, como programa periodístico matutino diario en FM. Sebastián Wainraich ganó con Vuelta y media, de Urbana Play, en el segmento periodístico vespertino de FM, y Jonatan Viale obtuvo el reconocimiento al programa periodístico vespertino diario en AM por Pan y circo, de Rivadavia.

En otras especialidades fueron premiados Marcela Tauro, como Columnista de espectáculos; Pachu Peña, por su Labor humorística; y Paulo Vilouta, en Labor de conducción masculina. Los reconocimientos abarcaron así distintas formas de construir una programación, desde la actualidad y el análisis hasta el humor y el entretenimiento.

Los homenajes que atravesaron la ceremonia

Entre las entregas de premios, la gala reservó espacio para reconocer trayectorias y recordar a figuras de la radio. Julio Lagos, Ernestina Pais, Chiche Gelblung y Oscar “El Negro” González Oro formaron parte de esos momentos. El homenaje a Pais contó con la voz de Gastón Pauls, mientras que Eduardo Feinmann presentó el dedicado a González Oro.

Ese recorrido por la memoria del medio encontró continuidad en el discurso de O’Donnell. Al agradecer a quienes la acompañaron desde sus comienzos, la ganadora del Oro puso en palabras una dimensión del trabajo que también atravesó los reconocimientos de la noche: las oportunidades, los equipos y los vínculos que permiten sostener una carrera.

La ceremonia terminó con su consagración y con una frase que reunió la exigencia de la rutina y el entusiasmo por el oficio: “Somos felices haciendo radio, haciendo periodismo”. Después de los reclamos, las críticas y los agradecimientos, el máximo premio quedó en manos de una periodista que eligió cerrar su noche hablando de la conversación que vuelve a empezar cada mañana.