Murió Jorge Juan Montejo: cómo nació Paolo el Rockero, su personaje más recordado

Jorge Juan Montejo, el actor y comediante que se hizo conocido como “Paolo el Rockero”, murió este miércoles 11 de noviembre a los 68 años en Tandil, su ciudad natal. El humorista llevaba varios días internado en el Hospital Santamarina, donde era atendido por un cuadro de pulmonía.

Murió “Paolo el Rockero”, un ícono del humor en los años 80

Montejo había alcanzado la popularidad en la televisión argentina de los años ochenta y noventa con un personaje que también encontró su lugar en las comedias del cine nacional.

Cómo nació Paolo el Rockero, el personaje que hizo famoso a Jorge Montejo

La llegada de Montejo a Badía & Cía marcó un punto de inflexión en su carrera. Juan Alberto Badía lo incorporó a su programa, donde el actor presentó a un personaje que al principio se llamaba simplemente Paolo. Con el tiempo, el nombre sumó el apodo con el que se haría conocido en todo el país.

Jorge Juan Montejo | Crédito: CEDOC

Con una peluca larga, un morral multicolor y una voz temblorosa, Montejo construyó una caricatura de la estética hippie de los años setenta. La forma de hablar y los latiguillos eran parte del número tanto como el vestuario.

De qué murió Jorge Juan Montejo, el humorista que interpretó a "Paolo el Rockero", a los 68 años

Después de su paso por el ciclo de Badía, el humorista también participó en VideoMatch, otro de los programas que marcaron su recorrido por la pantalla chica.

De Bañeros a El último Elvis, la carrera de Jorge Montejo en el cine

Montejo llevó a Paolo a la pantalla grande en Los bañeros más locos del mundo, estrenada en 1987. Años más tarde volvió a la saga con Bañeros III, todopoderosos (2006) y también participó en Brigada explosiva, misión pirata (2007). Su filmografía incluye además El último Elvis (2012).