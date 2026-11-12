Murió “Paolo el Rockero”, un ícono del humor en los años 80

A los 68 años falleció Jorge Juan Montejo, el artista que se hizo conocido por su personaje “Paolo el Rockero”, todo un emblema del humor argentino en la década del ochenta y comienzo de los noventa.

El actor murió tras pasar varios días internado en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde luchaba contra un cuadro de pulmonía y afecciones de salud.

Jorge Juan Montejo

"Paolo el rockero", su personaje más importante y recordado, fue el retrato de la juventud hippie de los años setenta, caracterizada por emblemas como la paz y el amor.

La consagración le llegó de la mano de Juan Alberto Badía, quien lo incorporó a “Badía & Cía”, su clásico programa de televisión, lo que le permitió hacerse conocido a nivel nacional gracias a sus pícaros gestos y sus emblemáticas frases.

Juan Alberto Badía

El inmenso éxito obtenido en la pequeña pantalla le permitió dar el salto al cine, donde se convirtió en uno de los personajes recurrentes de la exitosa saga protagonizada por “Brigada Zeta”, la irónica versión de “Brigada A” que lideraba Emilio Disi.

La muerte y los cuadros

Sin embargo, más allá de este éxito profesional y la cara sonriente que mostraba al público, el actor reconoció que debió luchar con graves problemas personales y económicos que hicieron, por momentos, muy dura su vida personal, convenciéndolo de regresar a su Tandil natal.

Allí Montejo continuó trabajando, realizando presentaciones. El artista terminaba su show diciendo: “La verdad es que si les saqué una sonrisa, me puedo ir satisfecho... los aplausos son lo más lindo que puede tener un artista”.

El pedido de “Paolo el Rockero” en 2021

En agosto de 2021, Jorge Juan Montejo habló de sus dificultades personales como consecuencia de la falta de trabajo por las limitaciones impuestas por el COVID.

Murió Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras

Entrevistado por Juan Etchegoyen para Mitre Live (Radio Mitre), el humorista reconoció: “Mi situación económica es estable pero estamos con muchas ganas de volver a hacer shows. Hay unos ahorros que fui haciendo a lo largo de mis películas y trabajos, de toda mi carrera”.

Y agregó: “Cuando se libere el tema de poder hacer shows ahí sí empezamos con todo. Te estresa un poco lo mental. Necesito los aplausos de la gente”.

LT