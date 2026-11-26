Frente al avance de los consumos problemáticos, los gobiernos locales asumen un papel central como primera línea de respuesta, a través de redes territoriales, centros de atención primaria y la articulación con organizaciones sociales; cada vez son más los municipios que impulsan estrategias de prevención y acompañamiento adaptadas a la realidad de cada territorio.

La politóloga estadounidense Elinor Ostrom cuestionó la idea tradicional de que las políticas públicas deben gestionarse mediante un control centralizado del Estado, convirtiéndose en la máxima referente del enfoque policéntrico y de la toma de decisiones a nivel local.

En 1990, publicó en el libro El gobierno de los bienes comunes: “El fortalecimiento de la gobernanza local no es una mera concesión administrativa; es el pilar fundamental para que las políticas públicas respondan con precisión a las realidades del territorio”.

En América Latina, a partir de la crisis financiera de los años 80, los gobiernos tuvieron que reducir el gasto público y destinar fondos al pago de la deuda. Una de las estrategias para disminuir el gasto consistía en transferir (sin presupuesto) los servicios sociales a los estados y provincias, y a ese proceso se le denominó "descentralización".

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Respecto de las políticas públicas sobre drogas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) postula que las adicciones deben abordarse también desde el paradigma del Modelo de Atención Primaria de Salud (APS), dado que el municipio es el estamento gubernamental más cercano a los ciudadanos; la APS a nivel local permite identificar patrones de consumo tempranos a través de los centros de salud y evita el desarraigo de la persona afectada al permitirle recibir tratamientos ambulatorios en su propio entorno comunitario. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), a través de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas, promueve explícitamente el fortalecimiento institucional local: “Los gobiernos locales poseen la sensibilidad territorial necesaria para coordinar la salud, la seguridad pública y el desarrollo social en una sola mesa de trabajo. Sin la participación municipal, las estrategias nacionales carecen de capilaridad operativa”.

El consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye uno de los desafíos más complejos para la salud pública y la seguridad ciudadana. En Argentina, históricamente, las respuestas institucionales se centralizaban únicamente a nivel nacional y, progresivamente, las provincias comenzaron a crear e institucionalizar organismos específicos, especialmente a partir de 1989, lo cual se consolidó con la creación del Consejo Federal de Drogas.

A partir de estos fundamentos, es importante seguir el impacto de la reciente legislación del Paraguay, en la que se está comenzando a implementar la Ley N.º 6800, cuyo objetivo es descentralizar la política pública sobre drogas mediante la creación y financiación de estructuras locales en cada municipio.

En los países europeos federales, las estructuras operativas y presupuestarias de las regiones o de los gobiernos locales suelen ser significativamente más grandes que las de las oficinas nacionales. La regla general es que el nivel nacional diseña, coordina y evalúa, mientras que el nivel subnacional ejecuta y financia la atención directa.

En Argentina no existe una ley nacional que obligue a los municipios a contar con un organismo propio para abordar el problema. No obstante, un gran número de municipios cuenta hoy con áreas específicas.

La evidencia demuestra que el impacto de la problemática se siente directamente en el tejido social básico: los barrios y las comunidades. Ante esto, la descentralización de políticas y presupuestos, así como su articulación con las organizaciones sociales, las ONG, las iglesias y los referentes comunitarios, se imponen como una necesidad importante para garantizar una atención oportuna, accesible y continua.

*Doctor en Psicología y magíster en Salud Mental