Este domingo entre las 0 horas y las 12 se realizará una actualización de los sistemas SUBE "con el objetivo de optimizar el funcionamiento de los servicios". Mientras esto suceda los usuarios no podrán recargar sus tarjetas, ni consultar los saldos o utilizar las plataformas digitales.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno nacional durante ese período no se podrá comprar ni acreditar cargas electrónicas o presenciales y no funcionarán la App SUBE, la consulta de saldo, el sitio web de la tarjeta SUBE y tampoco habrá atención telefónica.

Asimismo, según se comunicó desde la Secretaría de Transporte de la Nación, se verá afectada la consulta en colectivos en tiempo real en la App Cuándo Subo.

Quienes cuenten con saldo en su tarjeta SUBE tanto física como digital podrán viajar normalmente durante el lapso en el que se extienda el mantenimiento. Se recuerda que la carga máxima que se puede efectuar es de 40 mil pesos.

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Además, en colectivos y subtes (todavía no existe la opción en los trenes) los viajes se podrán abonar con otros medios de pago habilitados como las tarjetas de débito, crédito y prepaga Visa y Mastercard sin contacto. También con los dispositivos con tecnología NFC asociados a esas tarjetas. Otra opción: utilizar código QR mediante billeteras electrónicas habilitadas.

El domingo al mediodía está previsto que los servicios que presta el sistema SUBE ya esté normalizado, una vez que finalice la actualización programada.

Desde Transporte recomendaron a los usuarios que realicen las gestiones con anterioridad a la interrupción del servicio, como, por ejemplo, las recargas de saldo.