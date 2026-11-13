El video que muestra la previa a la explosión en Remedios de Escalada: "Mirá la pérdida que hay"

Un impresionante incidente conmocionó a la localidad de Remedios de Escalada este viernes por la mañana. A raíz de los trabajos de renovación de redes que Metrogas llevaba a cabo en la zona una masiva pérdida culminó finalmente en una explosión con 20 heridos, cinco de gravedad. Pero hubo señales de la magnitud del gas en el aire.

Vecinos denunciaron a la prensa que momentos antes de la explosión había "un olor impresionante a gas" y hasta comenzó a circular un video que lo muestra con claridad. Al aire libre y a plena luz del día, la distorsión visual perceptible de la fuga quedó registrada en un video.

"Mirá la pérdida que hay", exclama el hombre que filma. "Un poquito nomás", ironiza en el registro, en el que se visualizan a los trabajadores de Metrogas de fondo y la vereda vallada.





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