Explotó un caño de gas en pleno centro de Remedios de Escalada: tembló el pavimento y hay 20 heridos

Mientras se realizaban obras de renovación de redes por encargo de Metrogas, una fuerte explosión se sintió en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, en el municipio de Lanús. 20 personas resultaron heridas. Trabajan varias dotaciones de bomberos para controlar el incendio.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en la intersección de Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea, una de las esquinas más transitadas de la localidad, a pocos metros de la Avenida Hipólito Yrigoyen. Vecinos denunciaron a la prensa que momentos antes de la explosión había "un olor impresionante a gas".

Al momento, se reportan 20 personas heridas, 5 de ellas de gravedad, que fueron trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita. Las demás fueron llevadas al Hospital Local General de Agudos “Dr. Arturo Melo” de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona.

El estallido se produjo mientras se realizaban tareas vinculadas al servicio de gas en la zona y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión que, además de herir gente, provocó daños totales en al menos tres comercios.

En un comunicado, MetroGAS informó que personal de la empresa logró prensar uno de los extremos del caño de media presión afectado pasadas las 12.15 y que trabajaba en el prensado del otro extremo para interrumpir por completo el suministro de gas.

Según precisaron, las tareas requieren la realización de pozos en sectores alejados del lugar del siniestro. Una vez completado el procedimiento en ambos extremos, se podrá reducir y posteriormente eliminar la fuga, lo que permitirá extinguir las llamas.

La empresa explicó que el incidente se originó cuando una máquina tunelera dañó uno de los caños de la red de distribución durante los trabajos de renovación que realizaba en la zona. Mientras reparaban el escape, se produjo la explosión por motivos que todavía se investigan.

Comerciantes afectados

“Hay varios autos quemados, negocios y casas de arriba también. Un desastre hicieron. El fuego tomó todo. Ya pasó una hora y todavía no llegó nadie de MetroGas. Hay dotaciones de bomberos de todos lados y no pueden apagarlo”, dijo el dueño del comercio en diálogo con A24.

"Yo no estaba al momento del incendio, pero sí mis empleados. Hay varios heridos. Fue una explosión terrible, no para de salir las llamas. Me destruyó todo el local, me arruinó”, señaló a la prensa el hombre que arribó al lugar de los hechos a los pocos minutos de comenzado el incendio en su local.

En este marco, aseguró no saber el trabajo que se estaba haciendo en su vereda. "Eso es algo que tiene que informar MetroGas". En medio de la fuerte conmoción, lamentó: "Fue terrible la explosión, de hecho sigue explotando. El local está tirado abajo, ya no tengo local”.

La onda expansiva provocó severos daños materiales: el comercio más afectado es una quesería y fiambrería ubicada en la zona, cuyo frente e interior quedaron prácticamente destruidos tras el impacto.

Además, los equipos de emergencia que trabajan en el lugar advirtieron que existe peligro de derrumbe en la estructura dañada, por lo que se dispuso un amplio vallado preventivo y el corte total de las calles aledañas.

Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: Captura

Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: X @capocchisandra

También evacuaron un geriátrico. A su vez, convocaron a bomberos de Lanús y Avellaneda para que trabajen en el lugar.





RM