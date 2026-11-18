La teóloga argentina y secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede Emilce Cuda fue distinguida con la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi”. Durante la ceremonia, destacó el mensaje del papa León XIV y reivindicó el diálogo y el encuentro frente a los enfrentamientos.

La Cámara de Diputados de la Nación entregó su máxima distinción a la única teóloga mujer del Vaticano. La académica recibió una distinción impulsada por el diputado nacional Eduardo Valdés, en reconocimiento a su trayectoria y su compromiso con el diálogo interreligioso, la democracia y la justicia social.

La ceremonia se realizó este martes en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y contó con la presencia del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, además de referentes políticos, académicos, sindicales, religiosos y sociales.

Durante su discurso, Cuda hizo referencia a una reciente homilía del papa León XIV en Perú y reflexionó sobre la misión de los cristianos y la necesidad de traducir el amor en acciones concretas. “El amor es práctico, no es una idea ni una ideología, sino un amor capaz de reconocer al que sufre y ponerse en movimiento”, sostuvo.

En esa línea, señaló que la misión cristiana implica dar testimonio de la resurrección de Cristo a través del compromiso con quienes atraviesan situaciones de sufrimiento. “La misión de dar testimonio tiene como objetivo el cambio de las estructuras en el modo de convivir, en la medida que el encuentro con Cristo se materializa en el encuentro con el que sufre”, expresó.

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La teóloga también recuperó una de las frases más representativas del pontificado de Francisco: “Nadie se salva solo”. A partir de esa idea, destacó la importancia del diálogo y la tolerancia frente a las diferencias, en un contexto atravesado por los enfrentamientos políticos y sociales.

“En este momento dos diputados de partidos muy diferentes que se reconocen, se saludan, se abrazan, hablan y se dan un beso. Eso es un puente, es dar testimonio”, afirmó. Y agregó que el encuentro permite reconocer al otro más allá de las diferencias. “En la vida real estamos avanzando y no peleando. Es el mensaje más importante que trajo León XIV a América Latina”, concluyó.

El reconocimiento a Emilce Cuda y su trayectoria en el Vaticano

Antes de la entrega de la distinción, el diputado Eduardo Valdés destacó el recorrido académico e institucional de Cuda y su aporte al pensamiento latinoamericano, en particular a través de la difusión de la Teología del Pueblo.

“Es un enorme orgullo reconocer a una doctora en Teología que tuvo la virtud de pintar su aldea para ser universal”, sostuvo el legislador. Además, destacó que la académica convirtió esa corriente de pensamiento en una herramienta para reflexionar sobre el trabajo y la organización de los sectores populares.

Por su parte, Martín Menem vinculó el reconocimiento con el mensaje de unidad que dejó la visita del papa León XIV. “La trayectoria de Emilce Cuda nos deja la enseñanza de que el conocimiento adquiere especial valor cuando se pone al servicio de los demás”, expresó el titular de la Cámara de Diputados.

Cuda es doctora en Teología, consultora del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y de la Pontificia Academia para la Vida. Fue la primera mujer laica argentina en obtener un doctorado pontificio en Teología Moral y la primera mujer en ser designada secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina.

La Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” es el máximo reconocimiento que otorga la Cámara de Diputados a personas e instituciones por sus aportes culturales, científicos, políticos y humanísticos, así como por su compromiso con los valores democráticos y republicanos.





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