La magnífica humanidad que Dios ha creado / se encuentra hoy ante una elección decisiva: / levantar una nueva torre de Babel / o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos” (León XIV, "Magnifica Humanitas")

Aunque muchos de los pensamientos que expresó León XIV en Argentina quedaron figurados en términos espaciales, bajo el nombre de ciudades como Belén, Nazaret o Betania, el núcleo de sus prédicas quedó atravesado por la dimensión temporal.

No en vano en su Encíclica Magnifica Humanitas citó las palabras de Francisco (“el tiempo es superior al espacio”) y quizá por lo mismo se animó a evocar el tango Volver, de Gardel y Le pera: “es un soplo la vida”.

Aunque “volver” es un verbo entrañable en la tradición política de los movimientos populares nacionales (“volveré y seré millones”, “vamos a volver”), la mención que hizo el Papa permite otros discernimientos.

En efecto, y pese a que en nuestras fantasías nos empeñamos en creer que “Gardel cada día canta mejor”, cual si el tiempo fuera cíclico, aquél nos advirtió que “veinte años no es nada”.

Reunir en sus palabras la Biblia y el tango quizá tuvo un propósito adicional, como en la cita del epígrafe: edificar la ciudad en la que Dios y la humanidad habiten juntos. En todo caso, resulta sustantivo que el vicario de la eternidad predique en nombre de la finitud.

León XIV se refirió a un conjunto muy grande y variado de problemas, que no puedo sintetizar aquí y, mucho menos, ser un exégeta de sus palabras. De hecho, creo que parte de la riqueza de sus prédicas anida en ofrecer una diversidad de fragmentos, de modo que sectores sociales diferentes puedan sentirse representados.

Posiblemente allí encontremos una primera lectura para hacer: que nadie quede afuera.

Tal vez por eso subrayó la necesidad de una palabra sin violencia y la exigencia de entender la comunidad como la reunión de sujetos, simultáneamente, afines y diferentes: “disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota”.

Afirmar que es un soplo la vida tal vez haya sido su modo de sintetizar las dos grandes objeciones que expresó a la orientación que hoy parece seguir parte del mundo. Esto es, rescatar el valor de la temporalidad, lo que Freud llamó la transitoriedad, fue, por un lado, el eje de su rechazo a la mercantilización de la vida (“la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”). Dicho de otro modo, se ocupó largamente de refutar el consabido eslogan time is money (“el tiempo es dinero”).

Por otro lado, también amonestó severamente toda pretensión de omnipotencia, ya sea al hablar de la avariciaode quienes ocupan puestos de poder, político y económico (“quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado”).

De hecho, esta es una de las dimensiones que aborda en la encíclica citada: “edificar en el bien significa aceptar los límites y la fragilidad de la humanidad sin considerarlos un error que haya que corregir”.

La fragilidad y los jóvenes

Nunca será excesivo, pues, insistir en la característica fundamental de los seres humanos, su fragilidad. En consecuencia, una y otra vez debemos reconocer nuestra vulnerabilidad en tanto seres hablantes y, sobre todo, la de quienes tienen mayores riesgos de exclusión: los discapacitados, los jubilados, los jóvenes, los pobres y los trabajadores.

Cuando León XIV enfatiza el drama que hoy viven los jóvenes en nuestro país, arrojados a la pobreza, el suicidio o a la emigración, no solo describe certeramente una realidad imperdonable, sino que establece uno de los mandamientos que nos obligaimperiosamente a transformar la realidad.

Aunque no solo por los jóvenes, pero quizá principalmente por ellos, el Papa habló de la educación, de la prudencia, del respeto, del trabajo y de la dignidad.

Aquellos que por edad ya sabemos que “es un soplo la vida” debemos comprender las necesidades de quienes aun no experimentaron que “veinte años no es nada”. De allí que León XIV reclamara: “una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra”.

Cuando un sujeto se siente desamparado es porque ha sido abandonado por los poderes protectores, que Freud llamó representantes de la realidad y del superyó. En ese contexto, es posible distinguir cuatro determinantes: 1) sentirse desprotegidos y amenazados por el Estado: por ejemplo, por la baja de edad de imputabilidad; 2) ser objetos de una excitación ilusoria y la consecuente frustración: por ejemplo, al ser incitados por la fantasía financiera; 3) la desesperanza: por los niveles de desempleo y precarización laboral; 4) sentir culpa. Por ejemplo, podemos preguntarnos qué sienten esos miles de jóvenes que convencieron a sus padres y abuelos de que votaran a Milei y, hoy, los ven arruinados.

Aunque desde hace años planteamos profundas críticas al ideal de la meritocracia, hay un aspecto de esa trampa que no advertimos. En efecto, más allá de que siempre es valioso alentar los esfuerzos de cada quien, ya habíamossubrayado la ficción de un modelo individualista que niega las desigualdades, que desestima que hay millones de compatriotas que por más esfuerzos que hagan no pueden sobreponerse a la marginalidad y el desamparo. Sin embargo, la fantasía meritocrática posee aun un elemento más, pues cuando la derecha apela al significante meritocracia también le hace creer a parte de la sociedad que alguien tendrá en cuenta sus esfuerzos.

El lenguaje del ausente

Freud sostuvo que la escritura es el lenguaje del ausente. Las palabras que escuchamos de León XIV, consignadas en numerosos documentos a los que podemos acceder yfijadasen nuestras memorias, quizá también se constituyan como lenguaje del ausente.

Dicho de otro modo, la pregunta es por el destino en nosotros de aquellas palabras. Todo aquello que sentimos, pensamos e imaginamos durante los cuatro días que el Papa estuvo en Argentina, ¿se traducirá en un conjunto efectivo de decisiones y acciones? Si durante esos pocos días compartimos el valor de estar unidos y de losafectos positivos, si nos conmovió la apelación a la dignidad, si comprendimos que la economía debe estar a nuestro servicio y no a la inversa, ¿podremos sostener duraderamente ese puñado de convicciones?

La respuesta no está dada de antemano. Existe tanto la posibilidad de que conservemos sus enseñanzas y trabajemos en consecuencia, como la posibilidad de su progresivo desvanecimiento. Dependerá de nosotros y de la conciencia no solo de la actual tragedia sino, además, de los riesgos de su profundización.

Comentario final

Freud comprendió que los seres humanos afrontamos una triple fuente de sufrimientos: el cuerpo propio, la realidad y los vínculos con los otros. La vida en comunidad, entonces, posibilita que desarrollemos las acciones correspondientes a cada una de tales fuentes.

Por ejemplo, si el acceso a la salud actúa sobre el dolor del cuerpo, educación y trabajo nos permiten sostener un lazo con la realidad, así como también habilitan los vínculos con los otros.

En cambio, si prevalece el individualismo y quedamos progresivamente aislados, sin trabajo, ni educación, ni salud, solo nos queda operar negativamente sobre nuestro cuerpo y nuestras mentes, como único territorio de transformación.

Así, entonces, es posible comprender el aumento de suicidios, sufrimientos anímicos y enfermedades orgánicas.

En suma, que la vida sea un soplo significa que los mayores podamos hacer el duelo por la vida que hemos vivido y que los jóvenes no tengan que hacer el duelo por el futuro que no han tenido.