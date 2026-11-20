Cada año, una generación de pingüinos juveniles se larga a hacer el primer gran viaje de su vida: son las camadas nuevas de pingüino emperador que, entre fines de diciembre y principios de enero, estrenan su plumaje impermeable y deja su colonia natal para internarse en el océano.

Vale recordar que esta especie está en peligro de extinción, según el organismo internacional UICN. Que también recuerda que ese primer año en el mar es sumamente peligroso: de hecho, las estadísticas indican que los dos primeros años de vida de los "emperadores", el índice de mortalidad llega, en algunos casos, al 92%.

Seguirán por satélite al pingüino emperador antártico para saber dónde encuentra su alimento

Ahora un equipo de ecólogos encabezado por el doctor Émile Brisson-Curadeau decidió rastrearlos. Colocaron 48 transmisores satelitales a sendos juveniles provenientes de tres colonias que residen en islas del mar de Weddell: una en el este y dos en el oeste, cerca de la península antártica, donde la distribución de la especie en el mar no estaba documentada. Los datos de seguimiento abarcan cuatro años.

El recorrido fue llamativamente parecido. Los jóvenes se alejaron en promedio 1.688 kilómetros de su colonia. Primero fueron hacia el norte, hasta las cercanías del Frente Polar, una zona del océano rica en alimento. Llegaron en marzo. En abril giraron al sur, hacia el hielo marino recién formado, y desde entonces acompañaron su borde: avanzaron hacia el norte hasta agosto y septiembre, cuando el hielo alcanza su máximo, y retrocedieron a medida que se derretía. A fines de diciembre estaban otra vez cerca del continente.

El pingüino emperador y el lobo marino ingresaron a la lista de especies en peligro de extinción

Esa regularidad es una buena noticia para la conservación, porque permite anticipar dónde estarán los pingüinos. El mar no tiene fronteras visibles, y las áreas protegidas, sí: son fijas, mientras los animales se mueven.

Hay dos futuras y posibles nuevas áreas marinas protegidas en discusión: la del mar de Weddell, impulsada por Alemania y la Unión Europea desde 2012, y la del Dominio 1, al oeste de la Península Antártica, presentada por la Argentina y Chile en 2017.

Según el estudio, durante enero, su primer mes en el mar, es cuando las áreas protegidas propuestas y aun en discusión podrían proteger mejor a los juveniles de las tres colonias; las actualmente vigentes los protegen poco. En el este, además, la actividad pesquera coincide con la máxima actividad de los pingüinos en enero, dentro de las zonas propuestas.

La decisión sigue pendiente. La CCAMLR, el organismo internacional que debe aprobar las áreas, decide por consenso. Su reciente reunión del 30 de octubre en Hobart, Australia, terminó sin acuerdo sobre nuevas áreas, el décimo año consecutivo.

cp