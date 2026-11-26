Una formación del tren Mitre quedó detenida este jueves por la mañana entre las estaciones Colegiales y Carranza, luego de que se registraran chispazos y humo en las vías. El episodio obligó a desplegar un operativo de emergencia para evacuar a los pasajeros y provocó la interrupción de los tres ramales de la línea.

Según la información oficial de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, debajo de la formación se detectó un foco de incendio sobre clableado de Edenor, de dimensiones reducidads. Ante la emergencia, se desplazaron bomberos del Destacamento Palermo y, una vez comprobada la interrupción del suministro eléctrico, se procedió a extinguir las llamas y evacuar a los pasajeros.

En el operativo participaron dos dotaciones de bomberos, una de Belgrano y otra de Chacarita, además de dos unidades del Grupo Especial de Rescate. Personal del SAME también se hizo presente para asistir a los pasajeros.

En medio de la situación, quienes viajaban en la formación permanecieron dentro de los vagones mientras aguardaban que se cortara el suministro eléctrico para poder descender de manera segura. Según transcendió, el incidente se habría originado cuando el tren rozó unos chapones que se encontraban sobre las vías, lo que generó chispas y derivó en la detención de la formación.

Gabriela, una de las pasajeras, relató a TN antes de las 7 de la mañana lo que sucedía dentro del tren: “Se está prendiendo fuego el tren, hace chispas a cada rato, porque lo quieren hacer andar”. Además, explicó que la formación se encontraba en una zona entre Colegiales y Carranza donde no podían bajar por la presencia de electricidad en las vías.

“Hay gente llorando, muy mal. Tenemos dificultades para respirar”, describió la mujer, quien también señaló que llevaban cerca de media hora detenidos y que, ante la falta de aire, algunos pasajeros comenzaron a abrir las puertas.

Con el correr de los minutos, la situación se agravó y, según el relato de la pasajera, se observaba más humo y fuego en la formación. Pasadas las 7:10, el SAME llegó al lugar y, cerca de las 7:30, se desplegaron ocho ambulancias para atender a quienes requerían asistencia.

Finalmente, los bomberos lograron cortar el suministro eléctrico y comenzaron las tareas de evacuación de los pasajeros por las vías. Mientras tanto, permanecían interrumpidos los ramales José León Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre.

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